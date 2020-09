Det blir ikke fred i Frp om Carl I. Hagen gjør comeback, men det blir i alle fall husfred hjemme hos ham og fru Eli

Carl I. Hagen savner seg selv og vil tilbake på Stortinget. Og nå deler visst Siv Jensen hans kritikk av Frps regjeringseventyr.

Nå nettopp

Det er ikke første gang Carl I. Hagen gjør et comeback.

I 2010, bare fire år etter at han gikk av som Frps formann, meldte han seg som ordførerkandidat i Oslo. Begrunnelsen var rett og slett at han savnet seg selv. Slik er Hagen befriende direkte. For det er usedvanlig sjelden kost at en politiker åpent erkjenner egen abstinens fra rampelyset som hovedgrunnen til et politisk comeback.