Det har vært krise i Taiwanstredet før

Men denne gangen er det farligere.

12 minutter siden

Året er 1995. Hundrevis av mennesker vifter med flagg i Los Angeles for å ønske den taiwanske presidenten Lee Teng-hui velkommen til USA. Besøket er historisk. Og en real kattepine for president Bill Clinton.

Lee hadde søkt om visum for å besøke sitt gamle universitet Cornell. Han anså reisen for å være et privat besøk. Ingen taiwansk leder hadde satt sine ben på amerikansk jord siden USA oppga sine diplomatiske forbindelser med Taiwan i 1979. Det var året USA valgte å ha diplomatiske forbindelser med Kina i stedet. Taiwan ble ofret.