Slakting av Viken kan ikke betales med Vipps

Hvem skal ta kjemperegningen for å bli kvitt det svære fylket som knapt noen ville ha?

Nå nettopp

O Viken! Skal dette i særklasse største av norske fylker overleve hurdalsforhandlingene og regjeringsskiftet? Slippe oppløsningen og den ydmykende hjemsendelsen til gamle Akershus, Østfold og Buskerud?

For de ivrigste slakterne, og da særlig for regjeringspartiet Senterpartiet, vil et videre liv for Viken være et bortimot utålelig nederlag. Men fylkeskommuner er ikke av den typen artikler som enkelt kan kjøres til nærmeste miljøstasjon og skrotes.