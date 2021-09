Tyskland går fra å ha en sterk kvinne til en svak mann

Hverken Olaf Scholz eller Armin Laschet vil få stort armslag.

Armin Laschet kan fortsatt vinne, men vil ha lite autoritet, sammenlignet med avtroppende Angela Merkel.

I etterkrigstiden var stabile folkepartier normen i de fleste vestlige land. Et stort, moderat høyreparti konkurrerte med et stort, moderat venstreparti. Ved behov ble flertall sikret med et lite sentrumsparti eller to.

Systemet har gått fløyten i de fleste land. De store som kunne komme over 40 prosents oppslutning, er blitt mellomstore eller små. Små partier er blitt større. Nye er kommet til.