Mindre forskjeller og gøy på landet

Det Arbeiderpartiet og Senterpartiet må gjøre nå, er å skape begeistring.

Nå nettopp

Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde en dårlig dag i Hurdal onsdag da SV-leder Audun Lysbakken satte seg inn i en japansk personbil og bare forsvant.

Men Sps Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant fra Buskerud, sier rett ut hva Ap og Sp nå må gjøre. De må bli enige om en regjeringserklæring som vekker begeistring i de to partiene. Vanskeligere er det ikke. En regjering som vekker begeistring hos sine egne, kan kanskje også med tiden få frem jubelen i et helt folk.