Handikapplassar måtte vika for nytt sykkelfelt. Det er ikkje første gang det skjer i Oslo.

Magnhild Sørbotten Leder for Handikapforbundet i Oslo og Oslo-spaltist

28. apr. 2022 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Skal man drive god byutvikling, må man kunne skaffe seg god innsikt i korleis tiltak vil slå ut for ulike deler av befolkninga, skriver Magnhild Sørbotten.

Ein aukande andel av befolkninga er fysisk utestengt frå Oslo.

Utan bevisst planlegging for å ivareta alle, går det fort gale. Det ser vi akkurat no eit grelt eksempel på Vinderen. Her var det plassert handikapplassar rett utanfor døra til nærsenteret, med legekontor, fysikalsk institutt, apotek, fotpleiar, kafé og butikkar.

Det var heilt i tråd med Oslo kommunes felles prinsipp for universell utforming. Dei slår fast at HC-plassar skal ligge nærast mogleg målpunkt. Det vil sei der folk skal.