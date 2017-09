Vi som gikk på sammelignende politkk grunnfag visste at vi måtte stå tidligere opp enn vanlig til denne 08.15-forelesningen. Det var ikke alltid 08.15-forelesningene var så tett befolket, men denne gangen ville det være stinn brakke.

Frank Aarebot skulle nemlig holde sin årlige 2x45 minutters forelesning om europeisk historie. Det var alltid mye folk på Aarebrots G2-forelesninger, men denne trakk studenter fra mange andre fag enn vårt. Det ble akkurat så bra som ryktene ville ha det til.

Begeistret formidler

Under forelesningen briljerte Aarebrot slik hele Norge etterhvert har lært å kjenne ham gjennom TV-sendinger. Dette var før han skadet beinet sitt fatalt under valgobservasjon i Romania.

Han travet frem og tilbake foran kateteret, merket ikke at han kolliderte med tråden som hang ned fra det opprullede lerretet både på vei frem og tilbake. Iveren trumfet slike detaljer.

Franken - som har vært navnet hans i Bergen - formidlet, forklarte, begeistret. Han viste frem dramaet og humoren i europeisk historie, og motiverte oss til å lære mer. Ingen som har hørt de forelesningene, glemmer hvor avgjørende stigbøylen ble for utviklingen i Europa, eller hvordan ideen med å kreve inn skatt ble definerende for europeiske stater.

Studentenes mann

For Universitet i Bergen og Institutt for sammenlignende politikk har det kanskje vært det viktigste. Mange av oss som begynte på grunnfag i sammenlignende politikk, fortsatte videre til mellomfag og hovedfag av særlig en grunn: Frankens fantastiske evne til å plante kunnskap i oss og overbevise oss om at stats- og nasjonsutvikling i Europa er verdens mest interessante tema.

Aarebrot har inspirert og delt kunnskap med studenter i flere tiår. Etter forelesningene dro han gjerne rett til Baker Brun, der han satt med kaffekoppen og en skillingsbolle, tilgjengelig for studenter som hadde spørsmål eller ville diskutere. Hans holdning til studenter og undervisning må være et forbilde i akademia.

Akademisk talent

I unge dager jobbet det akademiske talentet sammen med Stein Rokkan, særlig kjent for nøkkelverket Stat, nasjon klasse. Stemmer teller, ressurser avgjør. Aarebrot har jobbet videre med og formidlet Rokkans analyser av de politiske skillelinjene i europeiske land, skillelinjer som har definert partisystemer, nasjoner og stater.

Og, nei, stat og nasjon er ikke nødvendigvis det samme, ville Franken understreket. Historiske motsetninger i et samfunn definerer hvilke partier og valgsystemer vi ender opp med. Sentrum-periferi-dimensjonen i Norge er ikke ny, for å si det forsiktig.

Historiens selvfølgelighet

Aarebrot var en gudbenådet formidler. Slik blir det gjerne om man klarer å kombinere begistring, dyp innsikt og kjuaguttens fortellerteknikk. Men det viktigste var kanskje Aarebrots selvfølgelige forhold til historien. Han trengte ikke å forklare at historie er en nøkkel for å forstå samtiden. Han viste det bare frem, han levde det.

Kommenterte det meste

Flere fikk glede av de gode formuleringene og de tilgjengelige analysene etter hvert som mediene begynte å bruke ham stadig mer. Han fikk kritikk for å uttale seg om alt mulig, tidvis langt utenfor eget fag, som først og fremst inkluderte valganalyse og demokratisering.

Jeg spurte ham en gang hvorfor han kommenterte så bredt, og han svarte: «Husk, det e ikkje eg som ringer journalistene - det e de som ringer meg!». Han mente at professorer burde bidra i samfunnsdebatten så sant de hadde anledning, en innstilling hele Norge har fått glede av.

Valgdagen er en festdag

Aarebrot gikk bort et par dager før valgdagen, som for Aarebrot var en festdag, en høytidsdag. Han ville aldri gått inn for stemmeplikt, og ville snarere forklart hvorfor stemmeplikten i for eksempel Belgia har åpenbare svakheter. Den erklærte Ap-mannen vurderte selv å sitte hjemme på valgdagen i 2013 for å markere avsky mot partiets politikk overfor asylbarna.

Aarebrot ble provosert av alle som snakket om at velgerne må være så godt informert før de stemmer. «Dersom noen lar seg sjarmere av en blå ballong fra Høyre eller en rød rose fra Arbeiderpartiet, må det respekteres», mente Aarebrot. Han minnet om at han, professoren i sammenlignende politikk, også hadde saker og tema som ikke interesserte ham overhodet. Men at han ville blitt glad for en høy valgdeltakelse - det er det ingen tvil om.

Franken skal ha takk for alt han gjorde for oss studentene. Og han skal ha takk for at gjorde Norge større, klokere og mindre selvhøytidelig.