Terror er spektakulært. Det ligger liksom i sakens natur. Folk legger merke til bomber og granater, eller når uskyldige folk blir stukket ned på gaten. Det er derfor terror finnes.

Med enkle midler kan de skape stor frykt og stort engasjement.

Norge har fått sin del av det. Først i Regjeringskvartalet og på Utøya i 2011, så i Bærum i 2019. Begge terrorhandlingene ble utført av høyreekstreme.

Derfor er det kanskje ikke så rart at «alle» var opptatt av terror da PSTs offisielle trusselvurdering for 2020 ble publisert tirsdag denne uken, og høyreekstrem terror i særdeleshet, ettersom PST mener at risikoen for det er høyere nå enn tidligere.

Men PST løfter frem en annen type trussel på lik linje med terror. Den er reell for oss alle, men får uforholdsmessig lite oppmerksomhet.

Den usynlige krigen

«Etterretningstjenesters datanettverksoperasjoner kan i dag påføre stat og samfunn en type skade og ødeleggelse som det tidligere kun var mulig å påføre ved bruk av militærmakt», står det i trusselvurderingen.

Hele innledningen er viet til å understreke at en stadig større andel av trusselaktiviteten rettet mot grunnleggende nasjonale interesser flytter inn i det digitale rom.

Det er på internett folk radikaliseres. Der terrorister planlegger og kommuniserer. Der næringslivsaktører snoker etter industrihemmeligheter og hardbarkede kriminelle skaffer seg sensitiv informasjon for å presse folk for penger. Der fremmede makters etterretningsoffiserer roter rundt på jakt etter statshemmeligheter og talentfulle kids driver med «general motherfuckery».

Stein Bjørge, Aftenposten

Naturressurser, næringsliv, forsvar og beredskap, forskning og utvikling. Alt er potensielle mål. Skadepotensialet er stort, fordi informasjonen en aktør med uhederlige hensikter henter inn, vil kunne lagres og med tid og stunder brukes til sabotasjeaksjoner som setter kritiske samfunnsfunksjoner ut av spill.

Sykehus. Vann. Elektrisitet. Søppel. Avløp.

Det er ikke science fiction. Det har skjedd.

Krevende fremtid

Datanettverksoperasjoner, det vil si operasjoner der uvedkommende forsøker å skaffe seg urettmessig tilgang til datanettverk hos en virksomhet, blir stadig mer vanlige. Og slike operasjoner er ekstremt krevende både å oppdage og etterforske. Det var budskapet fra Hanne Blomberg, PSTs seksjonsleder for statlige aktører, på tirsdagens pressekonferanse.

Ofte er operasjonen gjennomført på en komplisert måte, og dersom den blir oppdaget, kan det være kul umulig å bevise hvem som står bak. Det betyr at PST må bruke betydelige ressurser på digital etterforskning.

Og verre skal det bli.

Snart er alt digitalt

Leverandørene er valgt, og snart skal 5G bygges ut i Norge. Det betyr ekstreme hastigheter og mulighet til å koble alt fra biler til kjøleskap på nettet. Det vil bli en sterk driver for innovasjon, og vil få stor betydning for brukervennlige produkter og tjenester, og ikke minst for effektivisering av samfunnet. Dette er det såkalte IOT, eller internet of things.

En datasikkerhetsekspert jeg snakket med en gang, mente at setter vi ordet smart foran noe, kan vi like gjerne legge til ordet sårbart med det samme.

5G vil bety enorm økning i datatrafikk, og samtidig enorm økning i muligheter for digitale bad guys. Og så hjelper det heller ikke at nasjoner Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med, som Kina, Russland og Iran, er blant verdens mest avanserte på dette området. De vil kunne glede seg over nye muligheter og gode arbeidsvilkår.

Er Norge rustet til å håndtere det?

Økende press for datalagring

Da den forrige PST-sjefen, Benedicte Bjørnland, i 2014 tok til orde for å samle inn og lagre store mengder data fra digital kommunikasjon, ble hun ikke populær. Ikke et eneste politisk parti støttet henne i det.

Årsaken er at det er et potensielt dramatisk inngrep i folks liv, og et skritt i retning overvåkningssamfunnet.

Personvernet seiret. Og skurkene, da.

Derfor må den diskusjonen løftes igjen. Verden ser definitivt annerledes ut i dag enn den gjorde i 2014. Og uten virkemidler som utvikler seg i takt med tiden, er det ikke gitt at PST klarer å holde tritt med hverken landene Norge samarbeider med eller de Norge ikke samarbeider med.

Det er virkelig noe å frykte.