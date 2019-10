Ikke alle brudd på arbeidsmiljøloven er like alvorlige. Men det får da være måte på.

557 brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten, meldte NRK i slutten av august.

En alvorlig sak, så alle ut til å enes om.

Men så bleknet liksom tallet, etter at stadig flere brudd, i stadig flere etater, er blitt kjent. Over mange år, attpåtil, og også på steder og til tider utenfor Oslos ståheibyråd Lan Marie Nguyen Bergs (MDG) ansvarsområde.

Det eksisterer en slags «store talls paradoks» i nyhetsjournalistikken. Jo vanligere et kritikkverdig fenomen viser seg å være, desto mer svekkes skandaleeffekten.

I realiteten er det to litt forskjellige saksforhold det er snakk om: det slappe forholdet til arbeidsmiljøloven i kommunen generelt, og de kritikkverdige forholdene i Energigjenvinningsetaten spesielt.

Oppstandelse i privat sektor

Om det første kan man jo tenke seg, med de såkalte Adecco- og Veireno-sakene friskt i minne, hvilken oppstandelse dette hadde skapt om private firmaer hadde begått så mange lovbrudd.

Høyresiden har unektelig et poeng i at arbeidsmiljølovbrudd i privat regi blir et tegn på at oppgaven bør overflyttes til det offentlige, mens brudd i offentlig sektor blir et tegn på at det offentlige trenger mer penger.

Når lederen i Fagforbundet Oslo sier til Dagsavisen at «dette er langt fra en skandale» og skyldes at kommunen har vært «dumsnill», skaper det inntrykk av at offentlig drift og rødgrønt styre er viktigere for fagforeningene enn at loven skal være lik for alle.

Neppe på Veireno-nivå

Det skal den, selvsagt.

Samtidig er det forskjell på lovbrudd. En god del av ulovlighetene er for eksempel brudd på hviletidsbestemmelser, fordi ansatte frivillig har byttet vakt med kolleger.

Arbeidstilsynet skal se nærmere på komplekset. Men ut fra informasjonen som foreligger nå, er ikke Veireno-saken en spesielt treffende parallell.

Skjerpende i dommen mot Veireno-sjefen var blant annet at pålegg fra Arbeidstilsynet ble ignorert, at noen få arbeidere fikk ekstreme arbeidsbelastninger, og at det var potensielt farlig for andre at disse kjørte rundt i Oslos gater.

Oslo-modellen 2.0

Likevel er det til å få hakeslepp av at kommunen ikke ser ut til å ha vært spesielt opptatt av problemstillingen. I mange etater er altså respekten for loven heller laber.

Ytterst pinlig er dette for kommunen, inkludert politisk ledelse, som jobber iherdig for å innføre Oslo-modellen som nærmest et synonym til «seriøst og anstendig arbeidsliv».

Dessuten er det et poeng at byråden var svært høy og mørk under Veireno-saken. «Vi er ikke et selskap som systematisk bryter arbeidsmiljøloven», sa Berg da kommunen sa opp Veireno-kontrakten.

Eh, jo.

Kommunen later til ikke å ha prioritert å minimere antall lovbrudd. Det er nemlig fullt mulig, med skikkelige systemer og tilstrekkelig oppmerksomhet. Nettopp Energigjenvinningsetaten har med ny direktør langt på vei lykkes med dette.

Problemstillingen med tusenvis av brudd har ikke engang vært diskutert i det sentrale arbeidsmiljøutvalget.

Andre forhold

Når det gjelder Energigjenvinningsetaten, er antall brudd ikke nødvendigvis det mest alvorlige.

Historien om 18 millioner kroner benyttet på garderober som ikke ble noe av, er en provoserende misbruk av skattebetalernes penger. Den iverksatte PWC-granskningen skal snart være fullført, og undersøker varsler også om andre typer misligheter.

Det kan vise seg å ramle større skjeletter ut av garderobeskapene i den etaten.

Bunntung kommune

Oslo kommune er bunntung, i den forstand at store etater styrer med sitt, mens sentraladministrasjonen er liten. En slik struktur er utfordrende for den politiske parlamentarismen, som er basert på at bystyret kun forholder seg til byråden.

Formelt er det likevel ingen tvil om at byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har det hele og fulle ansvaret for alt som skjer i underlagte etater. Det er fryktelig pussig at kommunen stiller med etatsleder heller enn politisk ledelse i Dagsnytt 18.

Berg fremstår i det hele tatt oppsiktsvekkende tilbakelent i oppfølgingen av Energigjenvinningsetaten. Å ikke kunne svare Arbeidstilsynet, eller vente svært lenge med å informere bystyret skikkelig, tyder på at forståelsen av sakens alvor har vært for lav. Spesielt i lys av uttalelsene i Veireno-saken.

Og like kinkig for venstresidebyrådet er det at så mange brudd på en så sentral lov kan pågå så lenge, uten at noen ser ut til å bry seg noe særlig.

Det er nesten så man skulle tro at de mener at arbeidsmiljøloven er for rigid.