Langs strendene ved Lake Michigan er livet enkelt og ubekymret. Det eneste man trenger er en stor bil, en god GPS og interesse for alle former for usunn mat. Hvis man vil flykte fra Trump, er USA trolig det beste stedet å være. I sommervarmen i Michigan preger Trump hverken nyhetsbildet eller dagliglivets samtaler. Tremenningen min, som bor i Chicago, forteller at det var en lettelse å flytte tilbake Midtvesten fra Europa slik at han slapp å tenke på Trump hele tiden. I USAs mange delstater fortsetter livet som før, mens Washington bare er et skyggespill som foregår langt unna.

Samtidig sitter Michigan med nøkkelen til å forstå det politiske jordskjelvet som rammet USA da Trump ble valgt i 2016. Mot alle odds slo Trump Hillary Clinton med 10.000 stemmer i Michigan og ble den første republikanske presidentkandidaten siden 1988 som vant delstaten. Det var spesielt hvite velgere med lav utdanning som flokket seg rundt Trump både i Midtvesten og resten av USA. Valget ble i praksis avgjort av 77.000 stemmer i de tre statene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin. Hadde Clinton vunnet disse tre statene, hadde hun vært USAs president i dag.