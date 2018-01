Trine Skei Grande (V) kommer ikke akkurat til dekket bord når hun mandag inntar kulturministerstolen. Kulturpolitikken har vært ett av de områdene der den blåblå regjeringen har fått mest kritikk, og hennes forgjenger Linda Hofstad Helleland (H) har vært en svak statsråd.

På den annen side: Med dette utgangspunktet skal det ikke så mye til for å bli ansett som en klar forbedring. I første omgang holder det nesten for Grande bare å vise en viss interesse og engasjement for kultur som kultur og ikke bare næring.

Deretter blir jobben å meisle ut en kulturpolitikk for vår tid. Regjeringsplattformen vitner om en ny forståelse for og engasjement i kulturpolitikken.

Les også: Kulturbudsjett kjemisk fritt for nytenking

Borte er svevende formuleringer som «frihetsreform». Isteden har vi fått et konkret og velskrevet utgangspunkt som viser vilje til en aktiv kulturpolitikk. Erklæringen slår fast at «kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft» og en viktig forutsetning for en opplyst offentlighet. En sterk kultursektor er dermed en investering i demokratiet og allmenndannelsen.

Plattformen inneholder også noen sentrale enkeltsaker som er viktige å få gjennomført: Bevaringen av Nasjonalgalleriet som et visningssted for kunst og opphevelsen av det kunstige avgiftsskillet mellom papir- og ebøker er de to viktigste.

Bør gripe muligheten

Grande får dessuten en påbegynt kulturmelding i hendene fra Helleland, den første på 14 år. Det er en mulighet Venstre-lederen bør gripe. Her kan hun forme kulturpolitikken langt utover denne perioden og med det bli stående som en retningsgivende kulturminister.

Alt dette vil være med på å gi Grande en god start i statsrådsstolen. Det kan hun trenge, etter noen uker der hun har måttet bruke mye tid og ressurser på det som egentlig aldri burde vært en sak: rykteflommen rundt hennes privatliv. En sak som er sjekket ut og vurdert som uten offentlig interesse av alle de seriøse nyhetsredaksjonene, men som likevel har vokst seg stor på sosiale medier og på små nisjenettsteder.

Kanskje vil dette bli stående som et tidsskille, der en helt ny mediedynamikk for første gang viste sin kraft i fullt monn. Om ikke annet gir det statsråden for mediefeltet en viktig, om enn dyrekjøpt erfaring.

Ekte engasjement

Enkelte har stusset over at Grande ikke valgte et departement med en større og viktigere portefølje. Kulturministerjobben medfører mye oppmerksomhet, men budsjettet er lite, og posten er ikke blant de tyngste ved kongens bord. Men Grandes politiske karrière så langt vitner om et genuint engasjementet for kulturpolitikken.

Hun var kulturbyråd i Oslo, og hun har vært en sentral spiller i kulissene også når det gjelder viktige kulturpolitiske avgjørelser i forrige regjeringsperiode. Til tider så sterk at det ble hvisket om at hun nærmest parkerte Helleland i enkelte saker.

For Venstre er kulturfeltet også et område der det er mulig for partiet å markere seg. I Arbeiderpartiet blir de fort vel instrumentelle i sin kulturpolitikk, og har dessuten en lei tendens til å stirre seg blinde på at god politikk bare handler om gode nok statlige støtteordninger. Høyres politikk har på sin side i nesten parodisk grad kun dreid seg om kultur som næring. Ingen av dem har lykkes særlig godt i å formulere en kulturpolitikk der feltets egenverdi settes i sentrum.

Det blir spennende å følge Grande i hennes forsøk. Ambisjonene og engasjementet er det ingen grunn til å tvile på. Spørsmålet er om hun får med seg sine regjeringspartnere når pengene skal fordeles. Det er som alltid der slaget til slutt står.