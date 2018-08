Når Stortingets utenriks- og forsvarskomité nå reiser på tur til Kina, er det gledelig å se at flere politikere – som Abid Raja (V) og Audun Lysbakken (SV) – lover å ta opp uighurenes situasjon. Det må være selve hensikten med å være ute av den politiske fryseboksen: dialog.

En vanlig unnskyldning er at et lite land som Norge ikke kan påvirke et stort land som Kina, og det er et forståelig argument. Men det er også et dumt argument. Sammenlignet med Kina er så godt som alle land «små».