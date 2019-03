I løpet av et lite år er fem bøker trukket tilbake fra det norske markedet. Det er eksepsjonelt.

Alle bøkene har den samme feilen: Forfatterne har misbrukt tekster skrevet av andre forfattere.

Eventyrerne av Henrik Langeland manglet kildehenvisninger til faglitteratur som handler om Aker-konsernets historie. Boken kom ut på Tiden forlag.

Poeten Eirin Gundersen har i tre diktsamlinger plagiert en rekke nålevende kolleger. Hele og halve setninger, samt poetiske bilder, er løftet inn i hennes egne dikt. Alle tre bøkene er utgitt av Gyldendal.

Kjersti Wold og Gunn-Marit Uverud brukte pasientenes egne tekster uten alles samtykke i fagboken Helsefremmende skriving (Gyldendal Akademisk).

En kaotisk tekstvev

Hvordan er det mulig? Er forfattere blitt mindre selvstendige? Forlagsredaktørene sløvere?

Nei, litteraturhistorien er full av forfattere som stjeler, låner, kompilerer. Det er til og med utviklet egne teorier om hvordan nye tekster nødvendigvis er et flettverk av kilder, uansett hvor original forfatteren forsøker å være.

I dag kan slike teorier kaste lys over hele medieoffentligheten: Det klippes og limes i sosiale medier, den store tekstveven er mer kaotisk enn noen gang. Digitaliseringen har gjort det enklere å plagiere og vanskeligere å holde oversikten.

Plagiatkontroll

For seriøse aktører er det samtidig blitt maktpåliggende å markere en grense mot denne skjødesløse praksisen. Betydningen av redelighet og troverdighet øker fortløpende. Derfor er sitatskikken skjerpet i så vel forlagsbransjen som mediene og akademia.

Både Dagens Næringsliv og Bergens Tidende tok det svært alvorlig da medarbeidere ble avslørt for plagiat i henholdsvis 2015 og 2018. Utdanningssektoren har utviklet klare rutiner for plagiatkontroll. Eksempelvis bruker Oslo Met et tekstgjenkjenningsprogram som kalles Urkund.

Merkelig tilfelle

Faglitteraturen står midt oppe i en tilsvarende prosess. Også fagbøker skrevet for allmennheten har stadig oftere både litteraturlister og noter.

Derfor er boken Helsefremmende skriving et merkelig tilfelle. Den er blitt til innenfor rammene av et miljø man skulle tro hadde god kontroll på opphavsrett og sitatskikk, nemlig Gyldendal Akademisk.

Da den ble trukket tilbake i januar, var det fordi forfatterne erkjente at de ikke i tilstrekkelig grad hadde sikret samtykke fra bidragsyterne. Minst en deltager på et kurs i terapeutisk skriving hadde rett og slett blitt bidragsyter mot sin egen vilje. Tekstene hans ble presenteret som anonymiserte eksempler på hva slike kurs kan utløse av kreativ aktivitet.

Kunsten som fristed

Hva så med poesi og romaner? Skal skjønnlitteraturen følge de seriøse aktørene i et forsøk på å skape åpenhet og oversikt?

Eller er kunsten – på prinsipielt grunnlag – et fristed uten regler?

«Umodne poeter imiterer, modne poeter stjeler», sa den angloamerikanske dikteren T.S. Eliott, som selv ble anklaget for plagiat. Toleransen for gjenbruk har vært stor rett og slett fordi skjønnlitterære forfattere erkjenner at de – ofte på uransakelig vis – er påvirket av sine forgjengere og kolleger.

Likevel aner jeg konturene av en mentalitetsendring også i fiksjonen. Det er ikke lenger like aktuelt med utstuderte teknikker for reproduksjon, sampling og litterær appropriasjon.

Det er ikke like risikofritt heller. Audun Mortensen insisterte selv på at det var et «metaplagiat» – altså et kunstnerisk prosjekt – da han i 2015 publiserte en roman som ganske enkelt var en norsk oversettelse av den amerikanske boken The Burnt Orange Heresy (1971) av Charles Willeford. Flamme forlag ble uansett saksøkt av boet til forfatteren og endte med å trekke tilbake romanen.

Kollegene varslet

Det er forfatterkolleger av Eirin Gundersen som har varslet om hennes gjenbruk av deres tekster. Gundersen selv har beklaget og beskrevet de dårlige arbeidsrutinene som førte til plagiatene. Det dreier seg om en metode jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, nemlig at man fortløpende noterer setninger, bilder, replikker og ideer til inspirasjon for seg selv. Gradvis mister man oversiktene over kildene.

Svaret kan ikke være at forfattere må slutte å bruke hverandre. Men de siste årene har jeg registrert at stadig flere forfattere har en liste bakerst i boken der inspirasjonskildene krediteres. Carl Frode Tiller, Mona Høvring, Vigdis Hjorth og Rune Christiansen har gjort det, poesidebutanten Martin Svedman gjør det i den nylig publiserte samlingen Når jeg drikker. Det virker redelig overfor leseren og kolleger – og bevisstgjørende for forfatteren selv.

Når medieoffentligheten er full av sitater og plagiater, blir det en kunst å bruke sine inspirasjonskilder med kløkt.

Les mer: