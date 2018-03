Sylvi Listhaugs tilhengere er sinte. Det er ikke helt uten grunn. Én av deres påstander er at det gjelder en annen lov for Loke enn for Tor. En stor del av norsk offentlighet gikk i fistel over Listhaugs påstand på Facebook om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

De samme tok derimot lett på Jonas Gahr Støres påstand om at hun «kalkulert nører opp under hatet som tok så mange liv 22. juli».