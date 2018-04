Det blir mer lønn til alle, men det var ingen overraskelse. Svarteper – AFP – sendes videre til Regjeringen.

Det var en svært overraskende – og ikke desto mindre gledelig – nyhet som tikket inn søndag ettermiddag: Etter 29 timer sammenhengende megling, 15 og en halv time på overtid, ble det enighet mellom partene i årets lønnsoppgjør.

Det var slett ikke gitt at det skulle gå slik. Rett nok krevde arbeidstagersiden noe den ikke har krevet på flere år, det vil si reallønnsvekst. For mange store grupper har lønnsveksten stått stille i flere år, men det har man akseptert, fordi landets økonomi fikk en konjunkturnedgang som følge av betydelig lavere oljepris.

Kall det gjerne dugnadsånd, eventuelt et innslag av homo oeconomicus, det økonomisk rasjonelle menneske, som skjønner at bedriften man jobber i må gå rundt for å betale ut lønninger, og da vet også fagforeninger ikke å kreve all verden når tallene lyser rødt.

Trekk fra inflasjonen

Men nu går alt så meget bedre, som det heter, og da er det på sin plass å kreve lønnsforhøyelse av slik størrelsesorden at den ikke blir spist opp av inflasjon. Dette visste arbeidsgiversiden godt og var derfor forberedt på å åpne lommeboken.

Slik gikk det også: Den økonomiske rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent. Når man har i mente at Finansdepartementet i mars slo fast at inflasjonsmålet i år skulle settes ned fra 2,5 til 2,0 prosent – et mål som etter alle solemerker var nærmere der inflasjonen kom til å ende opp i alle tilfelle – er det en lønnsvekst som gjør at LO kan konkludere med at det ble en seier.

Men så var det heller ikke der de største vanskene lå i årets oppgjør: Det store problemet handlet om dem som ikke lenger mottar lønn. Årets store nøtt var tidligpensjonsordningen AFP, og som tidligere nevnt kunne problemet ikke uten videre løses uten Regjeringens bistand.

Verdig avgang

Ordningen, som først ble avtalt mellom LO og daværende Norsk Arbeidsgiverforening i 1988, var ment å gi alderspensjon til arbeidstagere som ville trappe ned helt eller delvis før de nådde folketrygdens pensjonsalder på 67 år. Det skulle gi en verdig avgang til folk som ellers sto i fare for å bli presset ut av arbeidslivet. Det ble ikke innført bare av hensyn til dem man kaller slitere.

Høyresiden var imot AFP-ordningen, av årsaker som Kåre Willoch (H) formulerte godt til Aftenposten i et intervju for ti år siden: «Man skulle jo være svært naiv for ikke å se hva dette egentlig var, begynnelsen på en nedsettelse av pensjonsalderen. Det var det stikk motsatte av det vi hadde behov for. Utsiktene til en eldrebølge var godt utredet og klarlagt i 1988», sa Willoch.

Det var godt formulert på flere vis. På grunn av den kommende eldrebølgen, må folk stå belage seg på å stå lenger i arbeid hvis staten skal ha mulighet til fortsatt å finansiere velferdsordningen, ikke kortere.

For mange pensjonister

Men den andre og viktigere grunnen, paradoksalt nok hvis man er tilhenger av AFP-ordningen, er nettopp fordi finansieringsmodellen for AFP er avhengig av at det er et noenlunde stabilt forhold mellom hvor mange som er i arbeid og hvor mange som mottar pensjon. Altså det stikk motsatte av hva man får når man møter en eldrebølge.

Slik ordningen er i dag, betaler bedriftene inn til AFP på vegne av de nåværende ansatte, men pengene betales ut til dem som allerede er pensjonert. Det kalles «pay-as-you-go». Dette må legges om dersom man ikke skal få dramatiske kutt i ytelsene der fremme i tid når eldrebølgen treffer land for alvor.

Et annet problem er de mange hullene som følger med ordningen. Enten kvalifiserer man, eller så kvalifiserer man ikke. Da kan man raskt ende opp i den ulykksalige situasjon at man faller ut av ordningen helt på tampen av yrkeskarrièren hvis man for eksempel slumper til å bli syk eller må bytte jobb til en arbeidsplass som ikke har AFP.

Regjeringen må inn

Noen av de største hullene har partene i årets lønnsoppgjør nå blitt enige om å tette ved å knytte tettere sammen hvor mange år man har jobbet i en AFP-bedrift og hvor mye AFP-pensjon man får.

Men den store utfordringen – å legge om til et system der bedriften betaler inn til den ansattes individuelle fond istedenfor at det betales inn på vegne av den løpende arbeidsstyrken og betaler ut til de nåværende pensjonistene – har ikke bedriftene råd til uten å tappes for egenkapital. Det var klart lenge før partene satte seg til bordet.

En mulig løsning er at staten betaler mellomlegget i en overgangsfase. Det er også trolig det som kommer til å skje. Ny AFP skal utredes i samarbeid med Regjeringen, var beskjeden som ble kunngjort etter at partene kom til enighet. Heldigvis er det fremdeles oljepenger igjen.