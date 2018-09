Bråket begynte i utgangspunktet forsiktig onsdag i forrige uke, da de svenske partilederne møttes til debatt i Sveriges Radio i Kulturhuset i Stockholm.

Leder for Liberalerna (L), Jan Björklund, benyttet anledningen til å be Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna, SD) utdype noe han hadde sagt i et intervju i radioprogrammet Morgonpasset i P3 – en kanal Åkesson i samme intervju kalte «venstreliberal smørje».