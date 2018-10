I land som Tyskland, USA og Irland har den katolske kirken den siste tiden bidratt til grundige undersøkelser av omfanget av geistliges overgrep mot barn. I det dypt religiøse Polen har folk måttet nøye seg med å observere andres oppgjør.

Riktignok har kirken siden 2014 selv samlet informasjon om overgrep, men de har ikke fortalt offentlig om hva de finner ut.

En polsk stiftelse med navnet «Frykt ikke» har laget en oversikt over saker der prester er dømt for overgrep mot barn, og har funnet tilsammen 60. Det er antagelig bare toppen av isfjellet i Polen, skriver Frankfurter Rundschau.

Kirken stilt til ansvar

Men noe er på gang: Tidligere i uken ble en kvinne tilkjent 2,2 millioner kroner i erstatning etter ekstreme overgrep. Da hun var 13 år, ble hun holdt innesperret og voldtatt av en prest over en periode på ti måneder. Presten ble dømt til fire års fengsel i 2010.

Det banebrytende i saken er at det er kirken som stilles til ansvar og må betale. Kirken har tapt erstatningssaken i to instanser og vurderer anke til høyesterett.

Bare dager før denne mye omtalte dommen hadde filmen «Kler» («De geistlige») premiere, regissert av en av landets ypperste: Wojciech Smarzowski.

«Kler» handler om prester som er korrupte, som har forhold til kvinner, som drikker og forgriper seg på barn.

Rop om forbud

Allerede før filmen kom på kino, haglet advarslene fra konservativt hold. Fra kulturdepartementet ble filmen anklaget for å fremme «negative stereotypier» og behandle kirken på en urettferdig måte.

Flere politikere fra det nasjonalkonservative regjeringspartiet Pis (Lov- og rettferdighetspartiet) ønsker å forby den, skriver Reuters.

KACPER PEMPEL/REUTERS/NTB scanpix

De tette båndene mellom kirken og regjeringen viser seg i hvordan statlig TV har omtalt filmen. TV-sjefen selv, Jacek Kurski, kaller «Kler» en «primitiv og billig provokasjon». I en nyhetssending nevnes både tyskerne og djevelen som inspirasjon til filmen – og da regissøren fikk tre priser under Polens største filmfestival i Gdynia i september, ble takketalen hans rett og slett kuttet fra sendingen.

Utskjellingene har ikke hindret hverken filmvisninger eller folks lyst til å se verket, snarere tvert imot. Under premierehelgen for en uke siden strømmet nesten én million til kinoene. Rekorden fra «50 shades of Grey» i 2015 ble dermed slått ned i støvlene.

Spenningene øker

Kirken i Polen har en helt spesiell stilling knyttet til sin sentrale rolle i å få veltet kommuniststyret i 1989. Fortsatt dyrkes den «polske paven» Johannes Paul II mer enn den nåværende paven.

Pis-regjeringen sørger for store pengeoverføringer til religiøse formål. Prester særlig på landsbygda har fortsatt autoritet når det gjelder hva folk bør stemme ved valg.

Samtidig er spenningene tydelige mellom de mest reaksjonære og de mer reformvennlige innenfor kirken. Dessuten er folkets holdning til religiøsitet i endring.

En undersøkelse fra Pew Institute viser at forskjellen i religiøsitet mellom generasjonene er større i Polen enn i noe annet land (bortsett fra Japan). Blant dem over 40 år oppgir 39 prosent at de ber hver dag. Blant dem under 40 år er andelen bare 14 prosent.

Handout/REUTERS/NTB scanpix

Kirke og stat

Mange polakker misliker også at kirke og politikk kobles så tett sammen, slik jeg observerte i Warszawa for et par uker siden: Da Pis stilte på kirketrappen før søndagsgudstjenesten for å samle underskrifter foran lokalvalget, skrev flere seg på listen. Men andre kirkegjengere skjelte ut partirepresentanten.

Det ikke nødvendigvis opplagt for kirken eller Pis at et så nært og tett forhold lønner seg i det lange løp.

Også derfor er debatten knyttet til kirken og pedofiliskandalen svært interessant.

Her setter «Kler» nå dagsorden. Riktignok starter filmen med en underholdende scene der de tre prestene som spiller hovedrollen, synger og roper i fylla. Men «Kler» er mye mer enn en harselas, den er et stort humanistisk drama.

Jeg var selv blant dem som kom rystet ut fra kinosalen premierehelgen. Ikke bare tematiseres den brennaktuelle pedofiliskandalen, men «Kler» viser hvor hardt det er å være prest i et strikt hierarkisk og ganske hyklersk system. Kraften i filmen ligger i det dype alvoret som gjør den vanskelig å avfeie.

For mennesker er vi alle. At kirkens menn skal være unntatt fra lover og regler som gjelder ellers i samfunnet, er vanskelig å svelge også for troende.