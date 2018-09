De folkelige fordommene om funksjonshemmede lever og blomstrer. Uttrykket «lenket til rullestolen» er vanlig i mediene. Men rullestolen er jo et uunnværlig hjelpemiddel, som gjør det mulig å leve et aktivt liv for dem som trenger den. Para-roeren Birgit Skarstein, som ble verdensmester forrige helg, har stadig opplevd rare reaksjoner etter at hun ble lam som 20-åring:

«Overraskende mange begynte å snakke med babystemme, og jeg ble i starten ganske ofte kløpet i kinnet og fikk ros for å være «ute på tur» da jeg gikk i sentrum.» (Aftenposten 12.9.18)