Privatsjåfører, egne kokker og hushjelp. De russiske oligarkene i London lider ingen nød tross sanksjoner.

Den tidligere britiske statsministeren Boris Johnson var den første vestlige lederen som dro til Ukraina da krigen startet. Britene har iverksatt omfattende sanksjoner mot russiske oligarker de mener er i ledtog med president Putin. Likevel lever oligarkene et godt liv i London. Vis mer

Oligarkenes bankkonti er frosset, men britiske myndigheter gir dem godt med lommepenger. Paradoksalt nok.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

«London er for milliardæren hva Sumatras jungler er for orangutangen: Vi er deres naturlige habitat.»

Slik lød det fra Boris Johnson den gang han var ordfører for milliardærenes favorittby. Lite visste han da at de samme pengene ville bli blodstenkt, og at han ville gjøre sitt for å stanse strømmen.