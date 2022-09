Her trengs råd fra psykologer og psykiatere

Med fredagens skamløse tale har Vladimir Putin brent enda noen broer og gjort verden farligere.

Den røde plass pyntet til annekteringsparty.

30. sep. 2022 15:08 Sist oppdatert 15 minutter siden

Folkerettsekspertene er ikke de aller viktigste fagfolkene i Vesten akkurat nå. Vel så mye trengs det råd fra psykologer og psykiatere for å takle den russiske presidenten. Hvordan får man en desperat og ydmyket statsleder til å la være å gjøre det aller verste?

Med fredagens forferdelige tale og plan for «seiersfest» på Den røde plass har Vladimir Putin malt seg inn i et enda trangere og skumlere hjørne. Han har ødelagt tusener på tusener av russiske og ukrainske liv, uten å lykkes militært. Det eneste han kan slå i bordet med er et varig fiendskap med Ukraina, to nye land på vei inn i Nato og et forsøk på ran av fire raserte ukrainske fylker.