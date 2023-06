Liten evne til selvkritikk fra politiets side

KONGSBERG (Aftenposten): Voldstiltalt politimann mener at volden var lovlig.

En video Dagbladet publiserte viste hva som skjedde de aktuelle minuttene utenfor Esso Deli de Luca på Kongsberg.

28.06.2023 16:45 Oppdatert 28.06.2023 17:03

Politiet er samfunnets maktapparat, og politifolk kan straffefritt utøve vold for å få kontroll over en person. Likevel går det en grense også for politifolk. Overskrides grensen, blir volden straffbar.

Politiets bruk av vold skal være nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig. Var den det ved Esso-stasjonen i Kongsberg natt til søndag 30. oktober i fjor?