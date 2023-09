Hva var egentlig den store saken?

Pølser er politikk. Høyre-leder Erna Solberg besøkte Leiv Vidar på Hønefoss. Vis mer

Valgkampen er død. Nå venter urnene.

Publisert: 09.09.2023 22:23

Snufs, så er tiden her igjen. Tiden for å ta et vemodig adjø med kommune- og fylkestingsvalgkampene landet rundt. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra, som prester ofte sier i bisettelser. Mandag går velgerne til urnene.

Det finnes dem som mer enn gjerne skulle ha trukket noe fra eller i det minste formulert seg på en litt annen måte. Unge Høyre-leder Ola Svenneby følte seg misforstått av et hav av mennesker da han kom til å hevde etter skolevalget at Greta Thunberg-generasjonen er død. Det var aldri Svennebys mening å snakke ned klimaproblemet og ekstremværet Hans.