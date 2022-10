Furres fred forduftet

Berge Furre var blant drømmerne som søkte en «tredje vei» til fred i Europa. Han ville ha revet seg i hår og skjegg nå.

SV dropper kanskje sin Nato-motstand på neste landsmøte. Varselet fra nestleder Torgeir Knag Fylkesnes kunne ha slått ned som en politisk bombe – hvis det ikke skjedde så mye annet og enda viktigere i verden akkurat nå.

Russland fører terrorkrig i Ukraina. Sverige og Finland skynder seg inn i Nato, der også balterne, polakkene og de andre østeuropeerne er med fra før. Til slutt er det kanskje ikke så rart at Nato blir et greit sted å være selv for SV. Partiet regjerte i åtte år på Nato- og EØS-medlemskapets grunn, under en statsminister som nå på syvende året er sjef i Nato.