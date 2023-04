Folk flest bor i Søgne

Småkommuner må slukes med stil.

25.04.2023 10:46

Folkeavstemningene i Søgne og Songdalen neste år blir umåtelig interessante. Det er bare å glede seg. For de dreier seg om ting som peker langt ut over Søgnes, Songdalens og storkommunen Kristiansands grenser: Hjemstavnsfølelse. Patriotisme. Identitet. Og da særlig kommunens betydning for disse grunnleggende menneskelige tingene.

Bygdefolket skal ta stilling til om Søgne og Songdalen bør få gjenoppstå som kommuner etter innlemmelsen i Kristiansand i 2020. Et hårfint flertall i Søgne vil ut. Et tydelig flertall i Songdalen vil bli værende, ifølge ferske målinger presentert av NRK. Inne i storbyen sitter en ordfører og et bystyreflertall og irriterer seg grenseløst over at det overhodet brukes tid og penger på denne saken.