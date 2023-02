Lakseskatten kan falle i fisk

08.02.2023 11:25 Oppdatert 08.02.2023 11:38

Oppdrett av laks går så det griner. Her fra Flakstadvåg laks på Senja.

Jo mer laksenæringen tjener, desto mindre skal den skatte. Hilsen fiskeriministeren.

Gladlaksene i sjømatnæringen har hatt noen gode uker. Januar ble nok en rekordmåned. Nå flyr fisken også over Atlanterhavet i bøtter og spann. Amerikanerne har for alvor åpnet munnen for norsk laks.

Det eneste skjæret i sjøen er den akk så fryktede lakseskatten. Den som skapte demonstrasjonstog i kystsamfunn i fjor høst. Den fikk skylden for permitteringer, selv om det nok handlet mer om ordinære sesongvariasjoner.

