Spenningen er ikke over når valgresultatet kommer

Onsdag skal svenskene få svar på hvem som har vunnet valget. Så begynner jobben med å sy sammen en styringsdyktig regjering.

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson er fornøyd med valget.

19 minutter siden

Intet mindre enn 134 dager tok det forrige gang. For fire år siden var det den borgerlige siden som stakk av med flertallet av stemmene. Ble det en borgerlig regjering? Nei, etter 134 slitsomme dager med forhandlinger byttet to av de borgerlige partiene side. Både Centerpartiet og Liberalerna bestemte seg for at det ikke gikk an å befinne seg på borgerlig side når Sverigedemokraterna også skulle være der.

Siden den gang har Liberalerna ruslet tilbake til borgerlig side. Så knappe som marginene er nå, må Moderaterna uten tvil ha Liberalerna med seg hvis det skal bli noen høyreregjering. Men de må ha med seg Sverigedemokraterna også. Uansett hva som blir resultatet på onsdag når alle stemmene er talt opp, tyder alt på at Sverigedemokraterna blir større enn Moderaterna. Og det kan bli krevende for Liberalerna, nå igjen.