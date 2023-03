Når gjør russerne revolt?

Mislykket krig har veltet tsarer før. Putin har lest om det.

Den røde plass. Helt uten dramatikk.

02.03.2023 14:32

Krigen er inne i sitt andre år, med hjerteskjærende tapstall og lidelser, men viser ingen tegn til å ta slutt. Ingenting tyder heller på noe snarlig maktskifte i Moskva. President og krigsherre Vladimir Putin har solid kontroll med maktapparatet og sitter trygt. De fleste analyser i vest går fortsatt ut på dét, med litt ulike varianter av samme begrunnelse:

Bare et mindretall heier aktivt på Putins krigføring. Et annet lite mindretall er fortvilet og forbannet over krigen. Men russere flest lar tingene skure uten å engasjere seg for sterkt i den ene eller annen retning. For de vet at det er det tryggeste. Og at makten er et annet sted.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn