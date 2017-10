NRK gjør denne uken et stort nummer av at utenriksminister Børge Brende uttaler seg annerledes om atomvåpen nå for tiden enn han gjorde da han var generalsekretær i Norges Røde Kors.

I desember 2010 skrev Brende et brev til de nordiske regjeringene der han ordla seg slik: «Vi ber regjeringen prioritere forhandlinger med sikte på å forby og totalt avskaffe atomvåpen gjennom en juridisk bindende, internasjonal traktat.»

Når temaet nå dukker opp igjen i sammenheng med tildelingen av Nobels fredspris til ICAN, sier Brende at et «forbud mot atomvåpen er en blindvei og et slag i luften».

Men, som NRK selv skriver i nettsaken: Brevet i 2010 var ikke signert Børge Brende som privatperson. Avsenderne var Røde Kors-foreningene i Norden. Allerede her burde nyhetsoppslaget til NRK ha stanset på tegnebrettet.

Den fjerde statsmakt skal være kritisk

Børge Brende uttaler seg ikke som privatperson om atomvåpen, hverken nå som han er utenriksminister eller den gang da han var generalsekretær i Norges Røde Kors. Godt er det.

Tenk om man hadde hatt en utenriksminister som tok utgangspunkt i sine egne, private interesser og overbevisninger for å fatte beslutninger på Norges utenrikspolitiske vegne. Det er gode grunner til at adjektivet «diplomatisk» brukes synonymt med «smidig, taktfull, målbevisst og klok», og ikke som synonym til å drive frem sin egen personlige agenda.

Pressens rolle som fjerde statsmakt er å fungere som overvåker og kritiker av de tre andre statsmaktene, inkludert å gå politikere i sømmene når de skifter posisjon i viktige spørsmål. Men dette er ikke en slik sak. Brende uttaler seg i begge tilfeller på vegne av hatten han har på seg, ikke om tankene han gjør seg på sitt lønnkammer. Da må spørsmålet eventuelt være om slike hattebytter gjør vedkommende uegnet som utenriksminister i utgangspunktet.

Brende gjør det til en sak likevel

Når NRK konfronterer Brende med brevet fra 2010, svarer han at «et forbud var ikke på dagsordenen da, tvert imot.» Det er et veldig merkelig svar.

Enten har Brende svært dårlig hukommelse, eller så svarer han mot bedre vitende. Da blir det plutselig en sak likevel.

Brende burde ha svart, enkelt og greit, at han ikke uttalte seg som privatperson da han var generalsekretær i Norges Røde Kors, og at en utenriksminister ikke svarer som privatperson heller.

Vil du lese mer om Norge og atomvåpenforbudet i FN? Da er disse sakene for deg: