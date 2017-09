Arbeiderpartiets elendige valgresultat fører til oppvaskmøte i partiet. Hva gikk galt? Skal de finne svaret på det, må de også lete utenfor eget parti.

Da Erna Solberg gikk på talerstolen under Høyres landsmøte etter katastrofevalget i 2005, erklærte hun at partiet måtte begynne å snakke om mennesker, ikke milliarder. Ved gjennomføringen av slagordet tok hun livet av både kalkulator-Høyre og store deler av Arbeiderpartiets livsgrunnlag med det samme.

Veivalg i samme retning

Under den blå regjeringen har statens størrelse vokst til å utgjøre over femti prosent av BNP, og oljepengene tar mer enn 17 prosent av regningen. Erna har gitt oss en vekst i oljepengebruk på over 70 prosent siden Stoltenbergs siste budsjett.

Det er i Aps natur å ville tilby mer velferd enn borgerlig side, men hvilken forskjell i velferd utgjør 15 milliarder, som Ap ville ha i skatteøkning – en drøy prosent av et statsbudsjett på over 1300 milliarder kroner?

Når Høyre og Ap er enige om nær 99 prosent av pengebruken, har førstnevnte havnet langt unna en konservativ økonomisk politikk.

Støre forsøkte å overbevise velgerne om at Norge er blitt et kaldere samfunn. Det skal vanskelig gjøres å kjøpe argumentet om en borgerlig forråelse av Norge når knapt noen offentlige ytelser er blitt kuttet i og blant annet ledigheten er på vei ned.

Tomt for penger

Det eneste partiet som i sitt partiprogram tok til orde for å redusere for eksempel sykelønnen, var Venstre. Finansdepartementet, under Siv Jensens ledelse, forsvarer den offentlige utgiftsveksten ved å vise til oljeprisfall og påfølgende motkonjunkturtiltak. Noe av dette har de rett i, men mye av utgiftsøkningen har gått til offentlig forbruk som ikke enkelt kan reduseres.

I Høyres partiprogram kan man lese at offentlige utgifter ikke skal øke raskere enn veksten i økonomien. På dette punktet har Høyre gjort alt annet enn å levere.

Hvis Arbeiderpartiet vil legge en strategi for å gjenvinne tapte velgere, er et alternativ å sitte helt stille i båten og vente til menneske-Erna går tom for milliarder og kalkulator-Høyre våkner. Ulempen er at det er et par stortingsvalg igjen før den tid kommer.

Therese Sollien er kommentator i Aftenposten.