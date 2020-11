Bokbransjen er nærmest rigget for seksuell trakassering

Men hvorfor? Og hvor stort er problemet?

Aschehougs hagefest er kanskje Bok-Norges mest prestisjetunge. Men det skjer neppe mye seksuell trakassering akkurat der. Lise Åserud/NTB

Forfatter Agnes Ravatn har satt seksuell trakassering i bokbransjen på dagsordenen. Hun blir hørt. Forlagene lover å skjerpe seg.

Til Aftenposten sier Edmund Austigard, administrerende direktør for Samlaget, at det ikke er grunn til å tro at bokbransjen skiller seg fra andre.