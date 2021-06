Aftenposten mener: Viktig kamp mot monopolmakt

Teknologikjempene sluker konkurrenter rått. Nå vil flere EU-land legge en demper på appetitten.

Amazon, ledet av Jeff Bezos, er blant selskapene flere europeiske lamd hevder kjøper opp og legger ned konkurrenter. Foto: John Locher / AP

Maktkampen mellom EU og «Big Tech» fortsetter å spisse seg til. Tyskland, Frankrike og Nederland krever nå at giganter som Facebook, Amazon og Google skal holdes hardere i ørene.

De tre landene vil at EU-kommisjonen skal gjøre mer for å stanse såkalte «killer acquisitions». Det er når store selskaper sluker mindre utfordrere for å drepe konkurransen. Det fører ofte til at ny teknologi blir lagt på hyllen, mens oppkjøperen beskytter sin markedsandel.