Byrådet kjøper eiendom til 1,35 milliarder og ber om innspill. OK. Få ut finger’n.

Med Raymond Johansen (Ap) i spissen går byrådet i Oslo inn for å kjøpe den store tomten med den fraflyttede Veterinærhøgskolen. Det kan bli en berikelse for bydelen ganske raskt. Foto: Tomm W. Christiansen

1. juli 2021 07:15 Sist oppdatert nå nettopp

Folk i nærmiljøet skal få si sitt, og kommunen vil legge stor vekt på det de sier.

Det lovte Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling, da det tirsdag ble kjent at Oslo kommune blar opp 1,35 milliarder kroner for den fraflyttede Veterinærhøgskolen på Adamstuen.