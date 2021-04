Politikerne trenger ikke å vedta noe som er så langt bortenfor enhver fornuft

Gerhardsen-regjeringens Nord-Norge-plan fra 1951 var nøye utredet for å gi mest mulig effekt for pengene. Det gamle sosialdemokratiet, med tunge ekspertstaber i ryggen, gikk sjelden av veien for å forklare hva man ikke kunne forlange av fellesskapets midler, skriver Einar Lie. Her Einar Gerhardsen på valgkamp i 1963. Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB