Når skal amerikanerne våkne?

Folk sover på feltsenger i et avkjølingssenter i Portland, Oregon, under hetebølgen nylig. Foto: MARANIE STAAB / REUTERS

Hetebølger, branner, flom og orkaner. USA satte rekord med 22 store katastrofer i fjor. Hva skal til for at de blir ordentlig bekymret?

Det var 47 grader i skyggen.

Strømkabler smeltet. Folk kastet opp og svimte av. Noen kom krypende på alle fire til avkjølingssenteret.

Innbyggerne i byen Portland har hatt en marerittaktig uke. Hetelokket som har ligget over Nord-Amerika, har tatt kvelertak på delstaten Oregon på USAs vestkyst. Nærmere 100 mennesker er døde.

I fjor raste flere store branner i delstaten. Det gjorde det også i nabostaten California. Nå forbereder de seg på en ny infernosesong.

Mer ekstremvær

Store deler av USA rammes av mer og mer ekstremt vær. Heftige orkaner skyller jevnlig inn over kysten, fra Maine til Texas. De fører med seg flommer som feier vekk boliger og infrastruktur.

Tørke ødelegger avlinger i Midtvesten. Og i vinter fikk Texas plutselig ekstremkulde, som førte til at det gamle strømnettet kollapset.

Få steder i verden er hardere rammet av ekstreme værfenomener enn Nord-Amerika. Ikke alt skyldes global oppvarming. Men klimaendringene er en viktig grunn til at hendelsene blir mer voldsomme og kommer oftere, ifølge forskerne.

Samtidig har USA en høy andel av klimafornektere i befolkningen – høyere enn i mange andre vestlige land. De har også et konservativt parti som aktivt motarbeider grønn politikk. Det er vanskelig å forberede seg på kriser når halvparten av de folkevalgte nekter for at det er nødvendig.

Våkner de raskt nok?

Nye meningsmålinger tyder på at folk i USA er på glid. Andelen steile klimafornektere har sunket betraktelig de siste årene. Bare én av ti sier nå at klimaet ikke endrer seg. Syv av ti sier de tror global oppvarming er ekte, ifølge en rapport fra Yale University.

Men ser man nærmere på tallene, er det ikke fullt så oppløftende. For selv om 73 prosent tror klimaet endrer seg, er det bare 26 prosent som sier de er «svært bekymret». Det til tross for at nesten halvparten sier at de er blitt personlig påvirket av klimaendringer.

Man kan lure på hva som skal til for at flere amerikanere skal bli svært bekymret. Hvor ekstrem må situasjonen bli?

Hetebølger påvirker holdninger

Ekstremvær har kostet USA dyrt de siste 40 årene. Det har vært 285 katastrofer som har påført skader for mer enn 1 milliard dollar hver.

De siste fem årene har disse hendelsene kommet oftere og oftere, ifølge amerikanske myndigheter. I fjor var det 22 slike katastrofer, en skremmende ny rekord.

Hetebølger bekymrer amerikanerne aller mest. Det er også det som påvirker holdningene deres mest, ifølge forskerne.

Det er muligens ikke så rart: Ekstrem og uvanlig hete er kanskje enklest å koble til begrepet «global oppvarming». I noen deler av landet, som i storbyen Phoenix i Arizona, er somrene blitt merkbart lengre og varmere enn før. Nabobyen Tuscon satte varmerekord fem dager på rad i juni.

I Rocky Mountains tørker den mektige Colorado River sakte ut. Det betyr trøbbel for landbruket og truer matforsyningen i hele regionen.

Dyrt og farlig

Ekstremværet er altså både ekstremt dyrt og ekstremt farlig for amerikanerne. Det fører også til økt innvandringspress. Orkanene i Karibia har drevet hundretusener av mennesker på flukt de siste årene. Mange av dem har reist til USA. Det samme gjelder landene i Mellom-Amerika. Der har ekstremvær ødelagt avlinger flere år på rad og drevet store flokker av migranter nordover.

Likevel er det altså nesten umulig å få flertall i Washington for grønn politikk. President Joe Biden forsøker derfor å «snike» inn klimatiltak i budsjetter og handlingsplaner for andre ting, som infrastruktur.

Venstresidens «Green New Deal» er blitt et skingrende kamprop for USAs konservative. De har gjort klima til identitetspolitikk med stor suksess. Pass deg, ellers tar sosialistene biffen fra deg, er mantraet. Det har vært forbausende effektivt. Bare 11 prosent av dem som stemte på Trump ved valget i fjor, sa at klima var viktig for dem.

Uvitenhet og desinformasjon er en viktig faktor her. En av de største forskjellene på USA og de fleste andre vestlige land er oppfatningen av vitenskapen rundt klima. Bare 1 av 5 vet at det er nesten universell konsensus blant forskere om at endringene er reelle og menneskeskapte. Det borger ikke vel.

Selv når asfalten bukter seg under føttene og verden smelter rundt dem, tviler mange amerikanere på det de ser.