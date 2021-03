Slipp fotografen frem!

Den viktigste prisen for visuell journalistikk i Norge ble delt ut fredag. Det er en gyllen anledning til å minne om fotografiets plass i norsk presse. Den er nemlig ikke selvskreven.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie møter i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser morgenen 12. mars i Helsedirektoratet. Samme dag blir Norge stengt ned på grunn av den raske spredningen av koronaviruset. Bildet kom på førsteplass i kategorien «Nyhet Norge» i Årets Bilde-konkurransen. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Foto og video er blitt en helt naturlig del av vårt digitale liv. Sosiale medier domineres av visuelle uttrykksformer. Men det er stor forskjell på bilder som foreviger en fest eller bestemor i bunad, og fotojournalistens arbeid. Selv om mobilkameraene er blitt veldig gode, kan rørleggerne fremdeles ikke erstatte fotojournalistene.

Fotojournalistikk er viktigere enn noen gang. Fotografene er lesernes øyne. De slipper til der andre ikke har tilgang. Arbeidet er avgjørende for å dokumentere endringene i samfunnet. I lys av den sviktende tilliten til mediene er bildene og videoene selve bevisene i journalistikken.

Under pandemien er det fotojournalistene og videojournalistene som er hjemme hos ungdommene, inne på sykehusene og i begravelsene. De fleste artiklene skrives fra hjemmekontorene.

Men pressens tilgang er ikke selvsagt. I starten av pandemien var det umulig å slippe inn på norske intensivavdelinger. Vi kunne ikke dokumentere forholdene der.

Hensynet til kapasiteten i helsevesenet er én av de viktigste grunnene til at vi lever med så inngripende tiltak. Da må arbeidsforholdene dokumenteres og ettergås.

Flere norske medier kom inn på intensivavdelinger i utlandet. Aftenposten slapp inn på Södersjukhuset i Stockholm. Det måtte et brev fra Aftenpostens redaktører med støtte fra norsk redaktørforening til for å gi vår fotojournalist adgang til et norsk sykehus. I mai 2020 kunne vi endelig publisere de første bildene fra intensivavdelingen på Lovisenberg sykehus.

Fredag ble den viktigste prisen for visuell journalistikk i Norge delt ut. Den deles ut av Pressefotografenes Klubb og heter Årets Bilde. For andre år på rad er det bidrag publisert i Aftenposten som får flest nominasjoner og førsteplasser. Det er vi stolte av.

I Aftenposten satser vi på visuell journalistikk. Tre av fotografene som vant priser på Aftenpostens vegne i år, er nettopp blitt ansatt her i avisen. De premierte bidragene deres ble publisert i A-magasinet i 2020. Det styrker magasinets posisjon som en av Norges viktigste publikasjoner for fotojournalistikk.

Årets Bilde i 2020 er tatt av frilanseren Knut Egil Wang. Videoene som Aftenposten ble premiert for, er innkjøpte videoer produsert av uavhengige videojournalister. Anders Sømme Hammer er årets videojournalist. En stor andel av de øvrige prisvinnerne i konkurransen er også frilansere. Det er et kvalitetsstempel for det norske frilansmiljøet.