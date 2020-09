Det er nok nå. Dette kan ikke fortsette.

30. sep. 2020 06:09 Sist oppdatert nå nettopp

BRIAN SNYDER / REUTERS

Den første presidentdebatten ble et mareritt. Trump brukte anledningen til å ramponere demokratiet nok en gang.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Nattens debatt ble et mørkt øyeblikk i amerikansk politisk historie. I 93 pinefulle minutter viste President Donald Trump frem sin totale mangel på respekt for alt og alle.

Han trakasserte sin motstander Joe Biden og ignorerte kveldens moderator, Fox News-journalist Chris Wallace.

Biden svarte med å vekselvis forsøke å snakke over ham, tale direkte til det amerikanske folket, og sukke oppgitt og hoderystende. Ved noen anledninger lot han seg synke til Trumps nivå og kalte presidenten en «klovn».

Men det største offeret for Trumps rasende raljering var nok en gang det amerikanske demokratiet.

Seansen ble avsluttet med en lang tirade fra presidenten om hvorfor det kommende valget ikke vil være rettferdig. Med påstander om at valget er rigget, at poststemmene fører til fusk og at det kan ta måneder før man har et resultat. Og med en uansvarlig oppfordring til sine tilhengere om å dra til valglokalene for å «følge nøye med på det som skjer».

Ville få Biden ut av balanse

Det er vanligvis tre måter å gjøre det bra i en debatt på:

1. Du kan oppildne dine blodfans med glødende retorikk om dine hjertesaker.

2. Du kan vekke interessen hos tvilerne ved å presentere budskapet ditt på en tillitsvekkende måte.

3. Sist, men ikke minst, du kan få din motstander til å virke mindre appellerende.

Donald Trump trenger ikke å motivere blodfansen. Presidentens politiske superstyrke er at hans tilhengere står ved ham i tykt og tynt. Han er heller ikke interessert i å vekke tillit. Trumps strategi var åpenbart å gå «all in» for punkt tre: å få Joe Biden ut av balanse ved å angripe hardt og nådeløst.

Det lykkes han ikke med, selv om Biden ved noen anledninger også var irritert og ufin. Hele kjernen i Bidens budskap er at han skal bringe verdighet tilbake til presidentembedet. Det er dette som er den tidligere visepresidentens suverent sterkeste kort. Derfor var det viktig for ham å motstå presidentens tirring.

Det klarte han i lange strekk. Da var det en klar kontrast mellom de to, som vil komme Biden tilgode med vippevelgere.

Les også «Kan du holde kjeft, mann!» Den første debatten ble et verbalt gateslagsmål.

Proud Boys, Stand By!

Det mest ødeleggende øyeblikket for Trump var trolig da han ble bedt om å ta avstand fra hvite ekstremister.

– Sure, sa Trump, da han ble spurt av Wallace, men prøvde så å vende samtalen mot venstreekstremister.

Wallace ga seg ikke, og spurte igjen. Da trakk Trump selv frem gruppen «Proud Boys», en nyfascistisk organisasjon som har vært involvert i voldelige hendelser i flere byer.

– Proud boys, stand down and stand by, sa presidenten med en grimase.

Dette var en helt åpenbar hundefløyte, et signal til et spesielt segment av hans tilhengerskare. Selve formuleringen er militær, og gir dermed gruppen en slags paramilitær legitimitet. «Stand by» betyr «vær beredt». Det er i praksis det motsatte som å ta avstand fra gruppen.

Dette er et budskap presidenten vil måtte svare for mange ganger i dagene frem mot valget. Og det befester inntrykket mange har av at Trump taler med to tunger og bruker hundefløyter til sine mer rasistiske tilhengere.

Dette kommer ikke til å falle i god jord hos velgeren i forstedene, som Trump trenger for å vinne.

Taperne er det amerikanske folket

Joe Biden var en slags vinner i denne trasige og deprimerende forestillingen.

Men Biden fikk ikke hverken tid eller mulighet til å fremme noe veldig tydelig politisk budskap. Han har dessuten et stort svakt punkt når det gjelder økonomien, som en bedre motdebattant kunne utnyttet.

Biden ønsker å fjerne mange av skattelettene Trump har innført. Det kan føre til en økonomisk smell som er vanskelig forenelig med situasjonen landet nå er inne i. Bidens plan for å utvide Obamacare er heller ikke helt vanntett.

Men det var egentlig ingen tema som ble løftet opp på en måte som ga velgeren noe som helst ny innsikt. Det man sitter igjen med er en gnagende angst for at dette valget kan bli en kaotisk katastrofe. Og at man ikke kan stole på at presidenten ikke vil forsøke å sabotere det.

Det er bare trist.

De største taperne i denne debatten var det amerikanske folket som fikk servert denne uverdige forestillingen som det ypperste demokratiet deres har å by på.

Følg meg på twitter: @christinaplett

Les flere kommentarer av Christina Pletten her: