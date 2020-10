Når virkelighetslitteraturen møter virkeligheten

Bruddet mellom Oktober og forlagets debuterende forfatter punkterer skjønnlitteraturens hellighet.

13. okt. 2020 22:13 Sist oppdatert 7 minutter siden

Forlaget Oktober har brutt samarbeidet med forfatter Per Marius Weidner-Olsen. Hans kritikerroste debutroman Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen handler delvis om seksuelle overgrep mot mindreårige.

I lanseringen ble det hintet om at Weidner-Olsen selv ble utsatt for slike overgrep. I et intervju med NRK har han etter lansering sagt klart at romanen «er ei skildring av hans eigen oppvekst».