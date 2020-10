Søreides anklage mot Russland er sensasjonell – men lite overraskende

Norske myndigheter vet godt at russerne driver digital etterretning. De pleier bare ikke å si det høyt.

Nå nettopp

«Basert på informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten».

Det er ikke hverdagskost at noen bryter seg inn i Stortinget. Og det er i alle fall ikke hverdagskost at en norsk utenriksminister offentlig peker ut Russland som den skyldige, slik Ine Marie Eriksen Søreide (H) gjorde tirsdag ettermiddag. Eller at Russlands ambassadør til Norge blir rasende, smeller i dørene og advarer mot et mer anstrengt forhold mellom de to nasjonene.