«Vi betaler all skatt vi skylder, hver eneste dollar. Vi benytter oss ikke av skattetriksing. Vi gjemmer ikke bort penger på en eller annen karibisk øy». Det sa Apple-sjef Tim Cook i en senatshøring i Washington DC i mai 2013. Og det ser ut til å være i det minste en halv sannhet. Øya er ikke karibisk, men europeisk. Den heter Jersey, og ligger i den engelske kanal. Skatteparadisene finnes også i Europa. Selv Norge regnes som et skatteparadis for rederinæringen.

Mannen i gata får regningen

Apple er ikke alene om å sluse pengestrømmene inn til skatteparadiser. Mange internasjonale selskaper gjør det, blant andre Google, Facebook og Amazon, som nå alle er blant verdens mest verdifulle selskaper. Skattetriksingen er ikke nødvendigvis ulovlig heller, selv om den skaper store, store problemer for nasjonene disse selskapene opererer i.

Det største problemet er at skatteinntekter forsvinner, og det i en tid med store offentlige underskudd og kutt i offentlige tjenester i hele Europa. Vi elsker produktene disse selskapene selger oss, selvsagt, de er i verdensklasse, men medaljen har en bakside. Nasjonene trenger inntektene, og når pengemaskinene ikke legger igjen noe, sendes regningen videre til småbedrifter, lønnstakere og pensjonister. Og det skremmende er at skattetriksingen sprer seg ved at disse selskapene entrer stadig nye næringer med voldsom teknologisk kraft.

The winner takes it all

Musikkbransjen ble truffet tidlig. Mediebransjen også. Google er på vei inn i legemiddelindustrien med selskapene Verily og Calico. De lager biler, transportløsninger, energiløsninger og finansprodukter. Amazon rykker inn i dagligvarebransjen, motebransjen og mobilbransjen, og de siste ukene har svenske bokforlag hold pusten etter at ryktet spredte seg om at Amazon har bestemt seg for å konkurrere i den svenske bokbransjen. Og så videre.

Hvorfor de holder pusten? Fordi det er nesten umulig å konkurrere når vilkårene er så ulike. Det er ikke helt enkelt å gjøre dem likere heller, selv om enkelte gode krefter jobber med saken.

Hullene må tettes

EU har kommet med flere forslag, men det viktigste arbeidet skjer i OECD. Mer enn 100 nasjoner deltar nå i det såkalte BEPS-samarbeidet, hvis mål er å tette flest mulig av hullene som gjør det mulig å unngå skatt i et så ødeleggende omfang. For eksempel forventes det at avtalen med lavskattlandet Irland vil bli endret, at utenlandske selskaper med begrenset aktivitet i Norge vil i langt større grad enn i dag bli gjenstand for beskatning til Norge, og AT mer av overskuddet vil bli beskattet her.

Så er det bare å håpe, da, at ranet stanses raskt nok til at velferdstilbudene kan reddes. Hvorvidt det er mulig, vet ikke engang Google.