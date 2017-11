En av vårens store saker var Riksrevisjonens beinharde kritikk av Solberg-regjeringens beredskapsarbeid. Riksrevisor Per-Kristian Foss la opp til at den kritiske rapporten skulle offentliggjøres, men Forsvarsdepartementet sa blankt nei.

Rapporten ble imidlertid lekket til Dagens Næringsliv. Slik kunne enhver oppegående leser selv se at det ikke var av hensyn til rikets sikkerhet at den ble gradert. Det var redselen for en kritisk åpenhet som var førende. Slik oppsummerte riksrevisor Foss det. Og mange i det politiske Norge sluttet seg med god grunn til denne vurderingen.

Men i Forsvarsdepartementet (FD) gir man ikke opp så lett. Der ba man Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sette i gang en jakt på Dagens Næringslivs kilde. Det resulterte før sommeren i en henleggelse der PST nøkternt og klokt slo fast at det ikke var «rimelig grunn» til å etterforske saken.

Forsøk på press

Nå forteller VG at Forsvarsdepartementet slett ikke vil gi seg. I et mildt sagt uvanlig brev til PST argumenteres det for at henleggelsen er «uheldig», og at den «svekker respekten for sikkerhetslovens bestemmelser».

Ingar Storfjell

Brevet - undertegnet av departementsråd Arne Røksund - er oppsiktsvekkende av flere grunner:

Det forteller om et departement som er ute av stand til å se hvilken svak sak det hadde. Dernest er brevet et dårlig skjult forsøk på å presse frem en kildejakt PST mener det ikke er faglig grunnlag for. I tillegg viser brevet frem et departement som ikke går «tjenestevei» gjennom å klage PST-henleggelsen inn for høyere påtalemyndighet, men går bakveien med sitt press.

Misbrukte loven

Dessuten ser vi et departement som tyr til en kraftig overreaksjon ved å skrive at avlysningen av kildejakten kan føre til at det nå er «risikofritt å lekke graderte dokumenter». Med respekt å melde er det noe tull.

Hele håndteringen av dette viktige problemkomplekset tvinger frem alvorlige spørsmål om kvaliteten på Forsvarsdepartementets arbeid i en sak som bærer beredskap, åpenhet og demokratiforståelse i seg.

I vår fikk vi dokumentert at Forsvarsdepartementet misbrukte sikkerhetsloven til å hindre en åpen beredskapsdebatt i Stortinget. Takket være DN-lekkasjen satt vi jo alle med fasiten i hånd. Derfor kunne vi selv se at riksrevisor Foss hadde rett når han sa at rapportens innhold ikke ville skade rikets sikkerhet om det ble kjent.

Asvlørende for kulturen

Så viser det seg at det ikke er denne dypt seriøse problemstillingen Forsvarsdepartementet er opptatt av, men snarere en kildejakt hvis eneste logiske hensikt er å skremme andre varslere og fremtidige kilder.

Og når politiets egen fagetat - et PST som slett ikke har noe tilfeldig og liberalt forhold til sikkerhetsloven - fornuftig nok sier stopp, ja, så setter FD inn ytterligere press.

Slikt er avslørende for den kulturen som hersker i deler av Forsvarsdepartementet. En kultur - ikke minst med tanke på en åpen demokratisk debatt - som bør bekymre langt flere enn mediefolk.

Ikke minst fordi den viser seg så tydelig frem i et departement som gir våre politikere premissene for det alvorligste av alt:

Krig og fred.

