Svensk thriller er langt fra over - forsvarsministeren lever farlig

Svensk politikk har hatt godt av utblåsningene i kjølvannet av IT-skandalen, selv om personangrepene øker. Transportstyrelsens outsourcing var delvis lovstridig, og blant annet navn på folk med hemmelig identitet kan ha havnet i uvedkommendes hender. Samtidig synes blokkpolitikken å ha blitt mer fastlåst. Det ønsker ikke Socialdemokraternas statsminister Stefan Löfven.

Statsministeren overrasket igjen torsdag, og viste enda en gang at en fersk 60-åring kan ha mye krutt i nevene.

”Läxa nr 1: underskatta aldrig socialdemokratins vilja till makt. Han är slug Löfven”, skrev den tidligere svenske høyre-strategen Sven Otto Littorin på Facebook. Littorin var en av hovedarkitektene bak den borgerlige Alliansen som regjerte i åtte år fra 2006.

Populær forsvarsminister

Löfven dobbeltkommuniserte, slik han ofte gjør. Han er flink til å rekke ut en hånd til Centern og Liberalerne, men det er for å splitte de borgerlige. Verbal flørt i det offentlige rom følges ofte ikke opp i konkret politikk.

Torsdag ga han delvis, men bare delvis, etter for kravet om statsrådsblod: to av de tre opposisjonen har flertall i Riksdagen for å kaste, IT-ministeren og innenriksministeren, ble skiftet ut. Så lar han sistnevnte, populære Anders Ygeman, overta som leder av riksdagsgruppen. Og: lar forsvarsminister Peter Hultqvist bli sittende. Dermed viser Löfven fingeren i det han kastet ballen tilbake til blå side, hvor sosialdemokraten Hultqvist får bedre skussmål enn selv tidligere borgerlige forsvarsministere.

Mange borgerlige politikere vil ha store problemer med å ofre nettopp denne forsvarsministeren på et prinsippalter som kanskje hadde sin største berettigelse onsdag. Likevel slo Alliansen tilbake få timer etter Löfvens pressekonferanse. Alliansen parerte raskt med å sette hardt mot hardt. Samtidig som de gir seg selv mer tid ved ikke å kreve Riksdagen innkalt i ferien for å få Hultqvist fjernet. Det virker som om statsministeren ufrivillig har spleiset sine motstandere.

Lukten av regjeringskrise blir hengende i luften, trolig helt til Riksdagen samles i september. Löfven er klar i meldingen om at han ikke godtar at forsvarsministeren fjernes. Nå vil ingen blunke først.

Svensk traume

I Sverige har beredskap og sikkerhet en ekstra følsom side, som forsterker dramatikken. Mer enn i Norge ble tsunamien i 2004 en svært betent politisk sak, ikke minst fordi så mange svensker omkom. Utenriksministeren måtte gå, og da en sentral statssekretær et par år senere drakk vin med en journalist mens hun hadde beredskapsvakt, var det rett ut med henne også. Derfor slår IT-skandalen ekstra hardt i Sverige.

Löfven sier at han ikke vil sette Sverige i en politisk krise. Det er argumentet for å fortsette. Men som TV2 visker når de vil at vi skal følge med på en serie: Se hva som skjer. Svarteperspillet i Stockholm har flere trekk igjen.