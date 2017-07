Svenneprøve for svensk statsminister | Odd Inge Skjævesland

Odd Inge Skjævesland er tidligere Norden-korrespondent for Aftenposten og har skrevet flere bøker om Sverige.

Det ligger an til et sensasjonelt flertall i Riksdagen for å lempe både den populære innenriksministeren Anders Ygeman, forsvarsminister Peter Hultqvist og IT-minister Anna Johansson ut av regjeringen. Det viser klare uttalelser om mistillitsforslag fra de fire borgerlige alliansepartiene og Sverigedemokraterna.

Både Ygeman og Hultqvist er så sentrale og tunge at det kan sammenlignes med om flertallet på Stortinget skulle tvinge for eksempel både Jan Tore Sanner, Ine Eriksen Søreide pluss en mindre sentral statsråd til å gå av samtidig – mot statsminister Erna Solbergs vilje.

Vulkanutbrudd

Bakgrunnen for de siste dagers politiske vulkanutbrudd startet i 2015 da Trafikstyrelsen overlot IT-driften til amerikanske IBM, som har virksomheter i nesten alle verdens land – også i Øst-Europa.

Problemet begynte da Trafikstyrelsens erfarne generaldirektør begikk lovbrudd ved å ignorere at outsourcingen kunne medføre at ikke-sikkerhetsklarte personer kunne få tilgang til sensitiv informasjon. Med andre ord: fremmede og ikke-vennligsinnede makter kunne få informasjon om, blant mye annet, personer som lever med beskyttet identitet.

Ingen kan si i dag om noens sikkerhet er satt i fare. Men både Ygeman og Hultqvist ble informert om skandalen allerede tidlig i 2016. Begge gjorde isolert sett mye rett da de alarmerte organer som de er ansvarlige for, bl.a. sikkerhetspolitiet. Samtidig varslet de ikke statsministeren. Stefan Löfven er irritert over at han først ble orientert på nyåret i år.

Etter at alarmen hadde gått for en fremmed ubåt i Stockholms skjærgård, nedsatte statsminister Löfven høsten 2014 et nytt nasjonalt sikkerhetsråd – som han selv skulle lede. Der sitter også sentrale statsråder som Ygeman og Hultqvist. I lys av dette rådets eksistens, er det en gåte at Löfven ikke ble orientert tidligere.

Få tjener på nyvalg

Heller ikke den ansvarlige statsråden, IT-ministeren, visste noe før i januar i år. Da hun sparket generaldirektøren, var hun ikke ærlig med årsaken: at Säpo (sikkerhetspolitiet) ville innledet etterforskning mot henne. Taushet er ikke alltid gull.

Bare innvandringskritiske Sverigedemokraterna kan se kraftig lyst på et nyvalg. For den borgerlige Alliansen, kan det ende med katastrofe, unntatt for Centern. Storesøster Moderaterna ligger allerede svært dårlig an på målingene, og lille Kristdemokraterna kan falle ut av Riksdagen allerede. IT-skadalen er heller ikke noe trumfkort for regjeringen.

Kaoset kan ende med at regjeringen går. Men Stefan Löfven, den gamle fagforeningskjempen som ble statsminister i stedet for LO-leder, gir seg ikke uten sverdslag.