2018 har vært et fint år for Oslo-basert rock, sjangeren mange så feilaktig hevder at er død. The Good, The Bad & The Zuglys Misanthropical House ble nylig kåret til årets ellevte beste album av et samlet kritikerkorps, mens Death By Unga Bungas So Far So Good So Cool ble nummer ti blant de norske her i avisen.

I tillegg har vi band som Kosmik Boogie Tribe, Label, Restore To Past og en helg gjeng i grenselandet mellom country, pop og rock, som The Northern Belle og Darling West. Artister med ulik bakgrunn og virke, men der ett felles sted likevel dukker opp i minnet: