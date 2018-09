Nå går det fort i svingene her i sal 250. Altfor fort.

Forsvarer John Chr. Elden er opptatt av å påvise motstrid i Gjermund Cappelens forklaringer her i retten og hva han har sagt i avhør med Spesialenheten for politisaker og politiet i Asker og Bærum.

Det er jobben hans – og en viktig del av jobben: Skal forsvarerne ha noen mulighet for å oppnå frifinnelse for Eirik Jensen, må de slå sprekker i Cappelens troverdighet. Helst store sprekker.

En juridisk mitraljøse

Måten advokaten eksaminerer hasjbaronen på, irriterer imidlertid dommerbordet. Det som verre er: Det er fare for at Eldens gullkorn går over hodet på jurymedlemmene. Og det er dem som skal svare ja eller nei på skyldspørsmålet. Eirik Jensens skjebne ligger i deres hender.

Advokat Elden har en skarp juridisk hjerne. Herom hersker det ingen tvil.

Forsvareren har imidlertid én svakhet når han opptrer i retten. Han snakker altfor fort. En slags juridisk mitraljøse. Så fort at dommerne ikke greier å følge med i svingene.

Bedre blir det ikke når Elden og Cappelen snakker i munnen på hverandre.

Dommeren griper inn

Lagdommer Kristel Heyerdahl administrerer retten her i sal 250. Flere ganger har hun vært nødt til å gripe inn overfor forsvarsadvokaten. Først med en gul lapp på pulten hans etter en pause, en henstilling om å ta det roligere. Uten at det hjalp noe særlig.

– Det er vanskelig å følge deg, Elden. Hvis ikke vi her oppe klarer å følge deg, greier nok ikke lagretten det heller, kommer det senere fra Heyerdahl ved dommerbordet.

God temperatur

Målet med advokat Eldens eksaminasjon av Gjermund Cappelen er som nevnt å påvise motstrid og spekulasjoner i Cappelens mange forklaringer. Les: Ta ham i løgn for å svekke troverdigheten hans.

Her er Elden fremoverlent og svært offensiv i sin utspørring – så offensiv at han mottar kjeft fra dommerbordet for formen på eksaminasjonen.

– Still spørsmål, kommer det fra lagdommer Heyerdahl når Elden begynner å lese opp fra en politiforklaring.

Han tar selvsagt signalene fra dommerbordet, men bryr seg nok mindre om at det murres både fra aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten og fra Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe.

Jo da, det er god temperatur i denne hovedforhandlingen!

«Rent oppspinn».

Hva har forsvareren oppnådd med sin eksaminasjon av Cappelen?

Hasjbaronen innrømmer at han i de første avhørene med politiet i Asker og Bærum «kom med rent oppspinn».

I den første av de tre såkalte Ila-samtalene presenterte Cappelen seg som Norges beste politiinformant.

– Det var bare tull, sier han i dag. Jeg smurte på for å få kontakt med min kildefører, Eirik Jensen.

Når Elden foreholder han andre uttalelser i politiavhør, er Gjermund Cappelen på vikende front:

«Hukommelsen var ikke på topp, der og da».

«Jeg tenkte meg ikke godt nok om da jeg forklarte meg slik».

«Jeg må ha blandet dette sammen med en annen hendelse».

«Det var ikke bare oppspinn, men noen av ingrediensene var det».

«Jeg var litt for rask på avtrekkeren når det gjaldt datoen».

«Jeg var for bastant i det avhøret».

Kjent for tingretten.

Sitatene overfor viser at Cappelen har sagt litt av hvert etter at han ble pågrepet hjemme 19. desember 2013.

Han har løyet mye. Uten tvil.

Men alle løgnene var kjent også under tingrettens behandling – uten at det hjalp Eirik Jensen noe som helst.