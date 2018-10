Kåre Willoch er et speilbilde av den samtid han selv var med på å forme. Åpen og individorientert, men med et aldri hvilende blikk på de lange linjenes betydning. Så er da også Jan P. Syses uttrykk «fanatisk moderat» blitt hengende ved ham. Alt som smaker av overdrivelser er Kåre Willoch fremmed.

Ingar Storfjell

For 90-åringens politiske historie er bygget på verdikonservatismens rettlinjede grunnmur. Samtidig er det spennende paradokser å spore i hans politiske praksis. Den rommer jo både konflikt og harmoni hos en gigant som oppleves stimulerende og krevende, berikende og provoserende, detaljorientert og perspektivrik.

Strid om Willoch-årene

Den langsiktige betydningen av Kåre Willochs regjeringsår er blitt «selve stridens kjerne i en av de de virkelig klassiske historikerdebattene», kunne historikeren Hallvard Notaker fortelle under søndagens mottagelse for jubilanten.

Historieprofessor – og SV-politiker – Berge Furre ser i sitt verk om det 20. århundret en forfallshistorie der den sosialdemokratiske fellesskapsorden forvitret under presset fra individualisme og kommersialisme.

Dette i skarp kontrast til historieprofessor Francis Sejersted – prominent Høyre-medlem – som avviser denne analysen og mener Kåre Willochs historiske innsats var en «reparasjonspolitikk». Forandringer, javel, men snarere er politikken systemkonsolidering enn et brudd.

Monica Strømdahl

Et forandret Norge

Debatten svekker slett ikke Kåre Willochs betydning. Et vektig bidrag kom fra Thorbjørn Jagland i debattskriftet som ble utgitt til Kåre Willochs 80-årsdag. Der skriver den tidligere partilederen at Ap hadde forsømt å fange opp enkeltmenneskets behov for å utfolde seg.

Så kom Kåre Willoch og satte nettopp satte dette øverst på den politiske dagsordenen. Resultatet ble et forandret Norge «For folk flest», som Høyre da hadde som slagord. Det var ikke det norske fellesskapet høyrebølgen i nasjonal tapning utfordret. Det var en regulerende og lite fleksibel stat. Eller «formynderstaten», som man elsket å kalle den i Høyre.

Slik ble ikke Kåre Willochs styringsår en trussel mot velferdsstaten, men en fornyer av den, «en nødvendig overhaling», er Jaglands vurdering. Da Gro Harlem Brundtland kom til makten i 1986, gjennomførte Ap «med visse modifikasjoner alt det som Willoch-regjeringen hadde lagt opp til ... Det var dette som til syvende og sist reddet den sosialdemokratiske orden», konkluderer Jagland.

Erik Thorberg

«Gro og Kåre»

Større kompliment er det vanskelig å tenke seg fra en politisk hovedmotstander. Erkjennelsen av at Kåre Willochs politikk tvang motstanderne til å skifte mening, rett og slett fordi den fungerte.

Ellers er det nok utfordrende for troverdigheten å påstå at Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch hadde glede av hverandres selskap. Lars Roar Langslet minnet i sin tid om noe John Lyng skrev om forholdet mellom Kåre Willoch og Per Borten:

«De to hadde ingen utpreget evne til å inspirere hverandre.»

Det samme kan trygt sies om «Gro og Kåre». Enda så like disse to store norske statsministrene i grunnen er: Rasjonelle og kompetente. Faktaorienterte og engasjerte. Men altså så ulike i temperament og debattform.

Folkelig kjærlighet

Da Kåre Willoch etter 32 sammenhengende år i 1989 gikk ut av Stortinget, ble det starten på det «mest uventede politiske enmannsshow i norsk historie», for låne Lars Roar Langslets formulering.

Marvin Halleraker

En sterk tilstedeværelse og et voldsomt engasjement kombinert med et overblikk og en klokskap som gjorde ham til folkeeie. Det var nok heller motvillig beundring enn ekte begeistring toppolitikeren Willoch opplevde. Nå ble han også møtt med en varme grensende til folkelig kjærlighet. Det hadde ingen sett for seg!

Så var det da også mange som forsøkte å plassere Kåre Willoch i bås. Ingen lyktes med det. Han går jo sine egne veier – også når det ergrer eget parti. Som i sin klare tale om den store urett palestinerne er offer for. Eller når han nå advarer mot de langsiktige konsekvensene av Russland-sanksjonene.

Kåre Willoch er jo en bemerkelsesverdig kombinasjon av enorme kunnskaper, levd politisk liv og fremtidsrettet engasjement. Han er ingen synser. Han piper ikke fra hornet på veggen. Han er så til stede blant oss.

Slik er han det siste året blitt en million-hit på Facebook med sin føre-var-advarsel i klimakampen. Og slik når han frem med sin like gjentatte som innstendige oppfordring om bedring av barnefamilienes kår.

Den store samtalen - Klima Kåre Willoch med klar beskjed til klimaskeptikerne. Del gjerne videre! Posted by Kåre Willoch on Tuesday, August 14, 2018

Vi trenger Willoch

Søndag holdt den 90 år gamle Høyre-kjempen en intens appell om å forstå virkningen av vestlig utbytting av land som i løpet av neste generasjon kommer til å overta hegemoniet, et oppgjør med nasjonalegoismen:

«Hvorfor skal Vesten holde på å gjøre disse til våre uvenner? Vi må påvirke våre egne venner i stedet for å la denne Trump bygge opp et fiendskap som vil bli til stor ulykke!»

Nettopp! Og der, i Høyres Hus, ble det så tydelig hvorfor vi fortsatt har bruk for Kåre Willochs kloke stemme. For selv drøyt tre tiår etter at han gikk av som statsminister, er han ikke forhenværende. Kåre Willoch er nærværende. Fortsatt. Vi har jo så enormt stor bruk for ham.

Heiko Junge / NTB scanpix

