10 års kvotering i asa-styrene har ikke gitt kjønnsbalanse blant toppledere. Selvfølgelig ikke.

En mann ligger på alle fire under en gatelykt og leter etter brillene sine da en dame tilbyr ham hjelp. «Er du sikker på at det var her du mistet dem?» spør hun. «Nei,» svarer mannen, «det var et stykke lenger nede i gaten, men der var det for mørkt til å finne noe som helst».

I 2003 ble loven om kjønnskvotering i styrene vedtatt, med virkning i nye allmennaksjeselskaper (asa) fra 2006 og i etablerte fra 2008. Fra da skulle allmennaksjeselskapene ha minst 40 prosent kvinner i styret, ellers var det kroken på døra. Velbegrunnet var det også. Toppen av norsk næringsliv var ekstremt mannsdominert, og kvotering så ut til å være den åpenbare løsningen – i lyset fra gatelykten.

Placebokur?

15 år senere har ringvirkningene uteblitt.

Antallet asa-selskaper er mer enn halvert. Dagens Næringsliv skriver at det er blitt færre kvinnelige styreledere på Oslo børs de siste fem årene. Ifølge Ukeavisen Ledelse ble det gjort 48 nyansettelser av toppledere over åtte år i de 50 største selskapene på Oslo Børs uten at en eneste kvinne fikk jobben, før forbannelsen ble brutt i fjor. Og når vi først snakker om i fjor, da var det 213 asa-selskaper i Norge, hele 93 prosent av dem med mannlige toppledere. Andelen kvinner i ledergruppene er heller ikke blitt høyere.

Med andre ord: Toppen av norsk næringsliv er fortsatt ekstremt mannsdominert. Det eneste som har endret seg på 15 år, er at kvotering ikke lenger er den åpenbare løsningen på alle problemer. Er det på tide å erkjenne at denne omstridte loven var en placebokur uten virkning?

Ingen magi

Andelen kvinner i asa-styrene er blitt høyere. Selvfølgelig. Det er jo det loven regulerer. Fra 5 prosent da til 40 prosent nå. Slik sett har loven fungert etter hensikten. Premisset for debatten nå er derfor litt underlig. Hvorfor skulle en lovregulering av kvinneandelen i asa-styrene være en slags trylleformel som skulle gi kjønnsbalanse i toppledelsen og ledergruppene også?

Grunnen til at loven ble til, var jo at det var nettopp i asa-styrene det var mulig å regulere kjønnsbalanse. Noen håpte på ringvirkninger, men det var aldri opplagt at de ville komme. Mari Teigen, leder for CORE – Senter for likestillingsforskning, sa det åpenbare til DN mandag: «Det er ikke sikkert at de kvinnelige styremedlemmene ser det som sitt mandat å bidra til bedre kjønnsbalanse».

Susanne Sundfør sa en gang at hun først og fremst er artist, ikke først og fremst kvinne. Det som virkelig ville vært en kortslutning, er å peke på de kvinnelige styremedlemmene når skylden for dårlig kjønnsbalanse skal fordeles.

Kjente mekanismer

Konkurransen om topplederjobbene i det private næringslivet er knallhard. Og når styrene skal finne den aller beste – de skal velge én, ikke sette sammen en gruppe – har de flere menn enn kvinner å velge blant. Mekanismene bak det er velkjente i kjønnsforskningen. Mange kvinner velger å tone ned karrierejaget i noen år mens de stifter familie. I mellomtiden skaffer deres mannlige konkurrenter seg operativ ledererfaring, leder bedrifter gjennom kriser og nedbemanninger, og er væpnet til tennene når de skal slåss om toppjobbene.

Kjønnsbalanse i ledergruppen og resten av bedriften er noe topplederen må ta seg av. Det vil si, har topplederen et engasjement rundt mangfolds- og likestillingsarbeid, gir det resultater. Men topplederen må ingenting, bortsett fra å forholde seg til aktivitetsplikten. Kanskje bør styrene måle topplederne på kjønnsbalanse i ledergruppen – mye kan tyde på at det er lønnsomt – men de må heller ingenting.

Må lete der løsningene er

Moderat kvotering har vært en suksess på mange områder. I dag er det få som ser ut til å tenke noe særlig over at kvinner er i topposisjoner i politikken eller at kjønnsbalansen er sånn noenlunde i utdanningssystemet og offentlige råd og utvalg. Fedrekvoten er også en slags kvotering, den har vært en suksess for å gjøre kvinner mer attraktive i arbeidslivet. Det har vist seg at lite kommer av seg selv, og at kvotering – hvor urimelig det enn kan oppleves for noen – er et effektivt virkemiddel i mange sammenhenger.

Men når det gjelder å bedre kjønnsbalansen blant toppledere og i ledergruppene deres i det private næringslivet, er det åpenbart ikke nok å tvinge asa-styrene til å ta inn damer. Det blir som å ligge på alle fire under gatelykten og lete etter løsningene som høyst sannsynlig ligger et helt annet sted.