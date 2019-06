Det som er en trend for mennesker, blir like gjerne en trend for menneskets beste venner. Alternativ medisin er ikke et unntak.

Utvalget er stort. Noen eksempler:

Holistisk terapi for hester. Noen tilbydere mener å kunne lindre ulike plager med akupressur, urteblandinger og infrarødt lys.

Akupunktur for katter. Det skal visst hjelpe mot alt fra fordøyelsesproblemer til kronisk tannkjøttbetennelse og til og med virussykdommer. (Bare så det er sagt: De nålene som «stimulerer immunsystemet», heter vaksiner.)

Homeopati for fisk. Om akupunktur skulle kunne ha noe for seg, er utvannet sukker og urter bevist gang på gang ikke å ha effekt ut over placebo. Behandlingsforskriften fikk sterk kritikk og ble av fagpersoner kalt et knefall for antivitenskap.

Akupunktur for hunder. Det er blitt populært nok til å selge forsikringer.

Humbug for hunder

«Vi tilbyr akupunktur fordi vi ønsker å ha en komplett hundeforsikring, og akupunktur har etter hvert blitt en etablert behandlingsmetode for hund», skriver Tryg Forsikring på selskapets nettsider.

Nordens nest største skadeforsikringsselskap, med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige, melder at det har fått så mange henvendelser av hundeeiere den siste tiden at det nå tilbyr akupunktur «som en del av vår beste hundeforsikring».

Tryg mener mange endrer oppfatning når de ser hvor raskt hunden blir bedre av skjelett- og muskelskader ved hjelp av akupunktur. På spørsmål om det gjør vondt for hunden å bli stukket av nåler, beroliger en veterinær potensielle kunder med at det bare er litt smerter i starten.

Egenreklamen avslutter med en vofs kalt Zanto, som angivelig har fått bedre rygg og hofter. Etter behandlingen, altså. Om det er på grunn av, er ikke en historie som passer like godt inn i et innsalg.

Dyrene er prisgitt oss

Voksne mennesker som prøver alternativ medisin, kan selv uttrykke om de opplever at det virker, altså positiv placebo. De kan dessuten vite hva de mottar. Det gjelder ikke dyr.

Du kan ikke spørre dyret om placebo er greit. Du kan ikke spørre dyret om det føler seg bedre etterpå. Tvert imot kan dyret bli så glad for selve oppmerksomheten at det «glemmer» smerte eller ubehag og gir uttrykk for glede. Presidenten i Veterinærforeningen har sett påkjørte hunder som logrer.

Derfor er veterinærer forpliktet til å behandle dyr ut fra vitenskapelig evidens. De er dyrenes talsperson og forpliktet etter dyrehelsepersonelloven å bruke de behandlingsmetodene som har dokumentert effekt på dyrets velferd. De må finne diagnoser og behandlingsformer som hjelper dyret, eller velge avliving.

Vi vet ikke hvor stort problemet er

Veterinærforeningen har ikke statistikk på hverken tilbydere eller etterspørsel. Smådyrpraktiserende veterinærers forening, en underavdeling av Veterinærforeningen, besluttet imidlertid i 2007 å utrede forholdene rundt alternative behandlingsformer til kjæledyr.

I sluttrapporten som forelå i 2014, lister foreningen opp 12 behandlinger som blir brukt på smådyr, blant annet kiropraktikk, akupunktur, osteopati, urteterapi, gullbehandling og homeopati.

Mest interessant her er utviklingen: I 2008 var det primært andre enn veterinærer som utførte disse behandlingene. Men allerede i 2014 var det blitt «påfallende flere veterinærer og autoriserte og etterutdannede dyrepleiere» som driver alternativt.

Vincent Du/Reuters/NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Men vi vet det er risiko for dem det gjelder

Dyreelskere bør merke seg dette punktet i rapporten: «Kursledere har forskjellig bakgrunn, ofte vrient å finne ut hvilken. Det finnes ingen enhetlig sertifisering, det er m.a.o. vanskelig å vite hva de forskjellige terapeutene faktisk har lært.»

Ved å bøye seg for de «mange henvendelser» fra kjæledyrenes eiere kan forsikringsselskaper skaffe seg et etisk problematisk konkurransefortrinn.

I motsetning til Tryg spesifiserer forsikringsselskapet Agira at det ikke dekker kiropraktikk, akupunktur og homeopati. At selskapet ser seg nødt til å ha egne punkter også for gullimplantatbehandling og sjokkbølgebehandling, laserbehandling og generelt utilstrekkelig dokumentert undersøkelse og behandling, sier sitt.

Hva voksne mennesker velger på egne vegne, er deres som forbrukere med frie valg. Men akkurat som for barn, er det noe annet når valget tas på vegne av dyr. Våre beste venner fortjener bedre enn våre verste evidensgrunnlag.

Tilbakemeldinger eller kritikk?