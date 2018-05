Da journalisten og forfatteren Øyvind Thorsen i sin tid foreslo å legge ned forsvaret i Nord-Norge og erstatte det med en røykvarsler, lo folk så de gråt. Det komiske poenget er enkelt: Det går an å spare seg til fant. Men når luftambulansen nå er i ferd med å gjøre nettopp det, er det ikke så moro lenger.

En kort oppsummering for alle som ikke kjenner saken: Luftambulansetjenesten HF, som drives av Norges fire regionale helseforetak, er ansvarlig for anbudsprosessen. De siste 25 årene har de kjøpt flytjenestene av Lufttransport AS, med rundt 110 piloter i stallen. Med jevne mellomrom er tjenesten blitt lagt ut på anbud, og i juni i fjor var det svenske Babcock som vant.