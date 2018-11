Du vil oppdage at avisen har fått et mer moderne, luftig og tydelig visuelt uttrykk. Avisen skal være lettere å lese. Ved å tydeliggjøre fakta, tall og grafer vil vi gjøre det lett å få god oversikt, og vi vil fremheve de gode bildene.

For at sporten skal bli enklere å finne, har vi lagt den bakerst i del 2. Seksjonen med debatt og Si;D har vi flyttet til del 1 rett etter nyhetene. Du vil fortsatt finne alle de faste spaltene i avisen.

Har du ikke sett det nye designet? Her kan du lese dagens eavis

Vi benytter også anledningen til å ta tilbake den opprinnelige logoen fra 1861. Den har vært til restaurering i London og skal igjen pryde våre forsider på papir og digitalt.

I en tid da fakta og medier er under angrep, ønsker vi å markere at vi har vært her lenge. Våre ambisjoner om fortsatt å bringe kvalitetsjournalistikk ligger fast.

For selv om layouten vår er endret, vil journalistikken være den samme gode. Og vi skal hver dag gjøre vårt beste for å levere Norges beste journalistikk om det som skjer i Norge og i verden.

Har du innspill om det nye designet? Send oss gjerne ros og ris på 2286@aftenposten.no.

PS! På grunn av en teknisk feil er noen sider i den første avisen blitt uleselige. Vi beklager! Dette har ikke noe med nytt design å gjøre.