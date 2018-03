Saken rundt Innovasjon Norge-styret og forholdet til næringsministeren kan virke både forvirrende og sammensatt. Noen fakta går imidlertid igjen som tilnærmet udiskutable.

Et lite velment råd?

Av de mer interessante av disse er at styreleder Per Otto Dyb orienterte daværende næringsminister Monica Mæland 12. januar om at direktørens posisjon kom til å bli et tema for styret. Det hadde Mæland ingen mening om. Slikt er jo styrets ansvar og viktigste oppgave.

På dette grunnlaget arbeidet styreleder videre med saken. Ingen signaliserer noe annet enn at dette fortsatt bare er styrets ansvar. Helt til onsdag 28. februar. Da får styrelederen beskjed om at prosessen må stoppes. Torsdag 1. mars bekreftes dette i et telefonmøte mellom Mælands etterfølger, Torbjørn Røe Isaksen, og styreleder Per Otto Dyb.

Da varsler Per Otto Dyb at han går av i protest mot å bli overkjørt av næringsministeren på styrets eget kjerneområde.

I sitt svar til Aps stortingsrepresentant Terje Lien Aasland avviser Røe Isaksen at dette var en kritikkverdig inngripen. Det var bare et lite velment råd om at det ikke passet å sette direktøren på styrekartet akkurat nå.

Virketrang på avveie

Den avgåtte styrelederens opplevelse er en helt annen:

«Jeg spurte ham (Røe Isaksen, red.) direkte og i andre personers nærvær om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte: «Nei, nei, det er ikke slik det skal forstås.»», sier Per Otto Dyb til NTB.

Altså to voksne mennesker i betrodde posisjoner med vidt forskjellig oppfatning av innholdet i samme samtale. Den ene tar konsekvensen av det han hører og trekker seg. Den andre blånekter for at han kan ha sagt noe som gir grunnlag for en slik reaksjon.

Men er virkelig Torbjørn Røe Isaksen en politiker som inviterer til en så fatal misforståelse?

Statsråders håndtering av ulike former for statlig eierskap er jo et ømtålig spørsmål. Politisk virketrang og meningslyst kan lett komme på kollisjonskurs med strenge formelle krav. Det er da heller ikke første gang en statsråd har et forklaringsbehov i møtet med reglene om å holde seg på armlengdes avstand fra styrene i selskap der staten har eierinteresser.

Arven etter Giske

I Høyre husker man fortsatt med glede hvordan Trond Giske med rette ble filleristet for sitt overivrige engasjement på Telenor-styrets enemerker.

Mindre morsomt var det nok da helseminister Bent Høie ble anklaget for å være for nærgående overfor Helse Midt-Norges styre da det skulle avgjøre plasseringen av det nye sykehuset – i Molde eller Kristiansund.

Og nå tar altså Torbjørn Røe Isaksen opp arven etter Giske.

Innovasjon Norge er organisert som et aksjeselskap der staten er majoritetseier. Næringsministeren har imidlertid ingen formell instruksjonsmyndighet overfor styret. Styringsmakten skal og må utøves gjennom generalforsamlingen. Gjerne en ekstraordinær hvis det er nødvendig.

«Mer eller mindre formelle beskjeder direkte til styreleder om hva man ønsker, er opplagt ikke noen god styringsmetode», kommenterer professor Jan Fridthjof Bernt – ekspert på forvaltningsrett – til E24.

Uryddig og uklart

Dette vet selvsagt næringsministeren. For på Næringsdepartementets hjemmeside ligger et ferskt notat med tittelen «Statsrådens forvaltning av statens eierskap i selskaper som staten eier alene eller er deleier i.»

Forfatterne er to virkelige tungvektere på området, selskapsrettseksperten Gunnar Knudsen og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs.

«Departementet må unngå bruk av uformelle «styringssignaler» utenfor generalforsamlingen. Det vil si signaler som fremstår eller av selskapsledelsen kan oppfattes som en instruks eller et pålegg om håndtering av enkeltsaker.», blir det utvetydig slått fast.

Like klart er det når det understrekes at slike uformelle styringssignaler skaper en uryddig rollefordeling og uklare ansvarsforhold:

«Selv om det som blir sagt fra departementets side utenom generalforsamlingen rettslig sett ikke er bindende for selskapsledelsen, vil uttalelser som fremtrer som mer enn innspill, lett virke ledende ved den senere behandlingen av saken i selskapets organer.»

Maktens bruk og misbruk

Hadde ikke dette notatet vært datert 9. oktober 2017 skulle man tro det var en advarende oppsummering av Torbjørn Røe Isaksens næringspolitiske off-piste-kjøring overfor Innovasjon Norge-styret.

Selv argumenterer næringsministeren med at fordi styrelederen skulle skiftes ut i mai, ja, så kunne man ikke tematisere direktørens stilling samtidig. Det er et fikenblad. Ikke bare fordi en lengre prosess ble avbrutt, men fordi et styre selvsagt er robust nok til å håndtere en slik situasjon.

Torbjørn Røe Isaksen er en av Norges gløggeste og klareste politikere. Han har ikke for vane å mumle frem budskapet sitt. Ja, han vet utmerket godt at når han som statsråd gir klare «råd» midt i en styreprosess, ja, så vil enhver profesjonell styreleder kjenne sin besøkelsestid.

Næringsministeren har gjort det stikk motsatte av det som står i læreheftet for god statlig eierstyring. Det er gjerne slik makten viser seg frem. Og det er slik maktarrogansen utvikles.

I en slik sammenheng er Innovasjon Norge nokså uinteressant. Det er imidlertid ikke spørsmålet om hvordan makt brukes – og misbrukes.

